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Kelemen Hunor: România are nevoie de reformă administrativă, dar aceasta trebuie extrem de bine gândită

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Kelemen Hunor.
Kelemen Hunor. Foto: Inquam Photos / George Călin
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România are nevoie de o reformă administrativă, dar aceasta trebuie „extrem de bine gândită”, a afirmat miercuri preşedintele UDMR, Kelemen Hunor. El a subliniat că modificările nu pot fi făcute fără consultarea comunităţilor şi a susţinut că este necesar un referendum.

„Deci trebuie să vedem detaliile, pe de o parte. Pe de altă parte, nu poţi să sari peste comunităţi, trebuie referendum şi până când nu vedem o analiză detaliată, eu nu pot să spun mai mult. (...) Se poate aproape orice (o analiză - n.r.) dacă e făcut cu capul. În Danemarca s-a făcut comasarea localităţilor voluntare şi e o ţară unde lucrurile se fac bine gândite şi bine proiectate. A durat 30 de ani ca să iasă aşa cum trebuie, fiindcă nu faci nici pentru PSD, nici pentru DMR, nici pentru alte partide, faci pentru oameni. E simplă treaba”, a declarat Kelemen Hunor la Parlament.

El a amintit că România este parte a cel puţin două acorduri internaţionale - Carta autonomiei locale şi Carta drepturilor minorităţilor naţionale - care conţin câteva prevederi legate de astfel de modificări şi care spun că prin referendum trebuie făcut pe de o parte şi pe de altă parte nu poate fi schimbat procentul etnic în urma reformei administrative.

„Deci sunt două chestii principiale, dar noi nu am discutat nici cu PSD, nici cu Luca Niculescu despre această reformă. Deci eu spun în felul următor: România are nevoie de o reformă administrativă, dar acea reformă trebuie făcută extrem de bine gândită”, a transmis preşedintele UDMR.

Luni, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că îi va propune premierului ca Guvernul să îşi angajeze răspunderea pentru reforma administrativ-teritorială şi pentru reorganizarea la nivel guvernamental. Afirmaţia a fost făcută după reuniunea Biroului Permanent Naţional al Partidului Social Democrat.

„În şedinţa de astăzi a Biroului Permanent Naţional am discutat priorităţile atât în ceea ce priveşte reforma statului, cât şi în ceea ce priveşte relansarea economică. Spre deosebire de alţii, şi anume de domnul fost prim-ministru Ilie Bolojan, noi nu vom discuta despre reformă, ci vom arăta concret cum se face şi cred că lumea nu mai are timp şi nervi pentru dezbateri din acestea interminabile.

De aceea, noi vom propune şi îi voi propune prim-ministrului Luca Niculescu două lucruri: 1 - angajarea răspunderii Guvernului pe reforma administrativ-teritorială, care să prevadă comasarea localităţilor mici, cu păstrarea serviciilor publice pentru cetăţeni; din partea Partidului Social Democrat, coordonatorul pe această reformă va fi domnul europarlamentar Dragoş Benea; 2 - angajarea răspunderii Guvernului pe ceea ce înseamnă reorganizarea la nivel guvernamental, şi anume reducerea şi comasarea de agenţii, reorganizarea sau lichidarea companiilor de stat aflate pe pierdere sau care nu îşi mai justifică existenţa. Din partea PSD, coordonatorul acestei reforme va fi domnul vicepremier Marian Neacşu”, a spus Grindeanu. 

Editor : C.S.

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