Kelemen Hunor s-a răzgândit și nu mai cere depunerea mandatului lui Siegfried Mureșan: „Mergem până la votul final”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți că formațiunea sa a decis să meargă până la votul din Parlament pentru Guvernul Mureșan, deși PNL, USR și UDMR au împreună doar 171 de voturi. Declarația făcută la Euronews România vine la o zi după ce liderul UDMR spunea că Siegfried Mureșan ar trebui să-și depună mandatul dacă nu reușește să strângă majoritatea necesară pentru învestirea Guvernului.

„Cifrele nu mint. Vrei, nu vrei, faci un calcul și îți dai seama că, în acest moment, avem 171 de voturi, în condițiile în care toată lumea din PNL, USR și UDMR votează pentru”, a declarat Kelemen Hunor. Liderul UDMR a detaliat și calculul: „171 sunt. 81 PNL, 59 USR, 31 UDMR. Dacă toată lumea e prezentă și îl susține pe Mureșan.”

Întrebat despre posibilitatea ca Siegfried Mureșan să-și depună mandatul, scenariu despre care vorbise cu o zi înainte, Kelemen Hunor a spus că această etapă a fost depășită. „E una dintre posibilități, dar am depășit deja această fază. Eu am spus că, dacă nu există voturile necesare, sunt cele două posibilități.”

Liderul UDMR a explicat că una dintre variante era ca premierul desemnat să meargă până la votul final din Parlament, iar dacă rezultatul va fi sub pragul de 233 de voturi, să fie îndeplinită și condiția privind respingerea unui al doilea guvern, ceea ce ar aduce România mai aproape de alegeri anticipate.

Cealaltă variantă era o „retragere tactică”, în cazul în care devine clar că nu există voturile necesare. Între timp însă, susținătorii lui Mureșan au decis să meargă până la capăt. „Aseară am avut o discuție și s-a luat decizia ca, indiferent ce se va întâmpla, va merge până la capăt”, a spus Kelemen Hunor.

Președintele UDMR a precizat că subiectul a fost discutat marți și în Consiliul Permanent al formațiunii. „Noi am avut azi o discuție în Consiliul Permanent și am spus că, dacă în iunie am fost de acord cu nominalizarea lui Mureșan pentru funcția de prim-ministru, dacă de atunci nu s-a schimbat nimic nici la PNL, nici la USR, nici la noi, atunci trebuie să fim solidari cu colegii noștri și să mergem până la asumarea votului.”

Kelemen Hunor a explicat și argumentul pentru care varianta prezentării în Parlament a cântărit mai greu decât o eventuală retragere: „Din punctul lui de vedere și din punctul de vedere al celor care-l susțin pe Siegfried Mureșan, se pune problema și în felul următor: dezertezi sau nu? Mergi până la capăt sau nu? Încerci să arăți Parlamentului și societății că ai o alternativă, un program de guvernare, că ești responsabil, serios? După care, în urma votului, se va vedea câți susțin o astfel de propunere”.

Potrivit liderului UDMR, „argumentele, pe partea aceasta, erau mult mai consistente decât argumentele pe partea de retragere tactică, văzând că nu ai majoritatea necesară”.

În ceea ce privește voturile care lipsesc, Kelemen Hunor spune că Siegfried Mureșan va avea o discuție cu grupul minorităților. În cazul în care acesta va susține Guvernul, calculul ar ajunge la 188 de voturi.

„Nu știu care vor fi acolo discuțiile, dar cunoscând cât de cât programul de guvernare sau ce s-a conturat până acum, grupul minorităților n-ar avea de ce să nu-l susțină. Ceea ce am avut în programul trecut, la capitolul minorități, se va afla și în acest program de guvernare”, a mai declarat Kelemen Hunor.

La acestea s-ar putea adăuga voturile parlamentarilor neafiliați, ceea ce ar duce totalul, potrivit calculelor liderului UDMR, la 208, în continuare sub cele 233 necesare. Diferența ar putea fi acoperită dacă PSD ar decide să ofere o parte dintre voturile sale.

„Sigur, dacă PSD va fi convins sau dacă PSD va considera că dă nu 127 de voturi, dar zice că noi suntem responsabili, vrem să avem un guvern și dăm voturile care mai lipsesc, 28, 23”, a declarat Kelemen Hunor.

Editor : M.I.