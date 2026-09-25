Kelemen Hunor se opune uniformelor școlare obligatorii: „Nu pot fi impuse prin lege”. Liderul UDMR cere deputaților să voteze împotrivă

Kelemen Hunor se opune introducerii prin lege a uniformelor școlare obligatorii și anunță că le va cere deputaților UDMR să voteze împotriva proiectului adoptat de Senat. Liderul formațiunii susține că decizia privind purtarea uniformelor ar trebui luată la nivelul fiecărei comunități școlare, de elevi, părinți și profesori, și nu impusă la nivel național.

Preşedintele UDMR a anunțat că nu susţine proiectul referitor la introducerea uniformelor şcolare, o chestiune pe care o consideră „lipsită de sens”.

„Elevii şi MAKOSZ (Uniunea Liceenilor Maghiari din România - n.r.) au dreptate. Uniformele şcolare nu pot fi impuse prin lege de la Bucureşti”, a scris, vineri, pe Facebook, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor.

Acesta povesteşte că a început şcoala purtând uniformă, dar mai târziu a renunţat la ea, fiind sancţionat.

„Chiar şi atunci, nu înţelegeam de ce o astfel de problemă trebuia rezolvată prin constrângere, iar astăzi consider în continuare că acest lucru este lipsit de sens. Dacă o comunitate şcolară - elevi, părinţi şi profesori - decide că doreşte uniforme, ar trebui să poată lua această decizie la nivel local. Însă transformarea acestei măsuri într-o obligaţie la nivel naţional este o abordare greşită”, a mai declarat Kelemen Hunor.

Acesta anunţă că va cere deputaţilor formaţiunii să nu voteze legea.

„Senatul a adoptat proiectul de lege privind uniformele şcolare obligatorii. Acum acesta merge la Camera Deputaţilor. Le voi cere reprezentanţilor UDMR să respingă proiectul şi să voteze împotriva lui”, a anunţat Kelemen Hunor.

Senatul a aprobat, luni, cu 84 de voturi „pentru”, 18 voturi „împotrivă” şi patru abţineri, proiectul de lege privind introducerea obligativităţii purtării uniformei şcolare în învăţământul preuniversitar de stat, iniţiat de PSD.

Consiliul Naţional al Elevilor (CNE) şi MAKOSZ au transmis, joi, că uniforma obligatorie nu rezolvă problemele şcolii şi au anunţat un protest pentru luni, 28 septembrie. Elevii sunt îndemnaţi să poarte haine negre.

Editor : Ș.A.