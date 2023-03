Kelemen Hunor şi-a depus candidatura pentru un nou mandat de preşedinte al UDMR

Vicepremierul Kelemen Hunor şi-a depus, marţi, candidatura pentru un nou mandat de preşedinte al UDMR. Alegerile vor avea loc la Congresul UDMR care se va desfăşura la Timişoara, la sfârşitul lunii aprilie.

"Am depus astăzi candidatură pentru un nou mandat. După 12 ani şi cu experienţa pe care am căpătat-o şi datorită încrederii pe care mi-au acordat-o colegii mei, am hotărât să îmi mai depun candidatura pentru următorul mandat, pentru următorii 4 ani şi să contribui, prin această experienţă şi cu munca mea, la tot ceea ce se va întâmpla în România. Fiindcă este o perioadă extrem de importantă şi interesantă şi dificilă, zic eu că este deceniul în care România va face un salt uriaş în dezvoltare, avem resursele necesare, avem gândirea necesară pentru a schimba definitiv faţa ţării şi pentru a aduce la un nivel mai înalt, mai bun, atât în ceea ce priveşte calitatea vieţii, cât şi locurile de muncă, veniturile. Şi vreau să fiu şi eu parte, dacă se poate spune aşa, partener, împreună cu UDMR, în această muncă importantă. Fiindcă sunt provocări importante, deziderate importante, şi eu sunt convins că la sfârşitul deceniului în care ne aflăm, cu toate problemele din societate şi cu toate problemele geostrategice, într-adevăr, România parcurge o etapă importantă şi este nevoie ca şi comunitatea maghiară să aibă parte de acest succes", a declarat pentru Agerpres Kelemen Hunor.

Acesta a arătat că dezideratele comunităţii maghiare sunt aceleaşi, şi anume să rămână pe pământul natal, să contribuie la dezvoltarea ţării şi să-şi păstreze identitatea.

''Bineînţeles, dezideratele comunităţii maghiare, care nu s-au schimbat în 32 de ani, nu se vor schimba. Noi vrem să rămânem pe pământul nostru natal, în România, vrem să contribuim la dezvoltarea ţării aşa cum am făcut şi până acum şi, bineînţeles, vrem să ne păstrăm identitatea noastră etnică, lingvistică, culturală, de orice fel. Şi sunt convins că prin experienţa mea acumulată încă mai simt că am forţa şi motivarea necesară şi interioară să duc mai departe această muncă", a afirmat Kelemen Hunor.

Marţi a fost ultima zi de depunere a candidaturilor, iar Congresul UDMR în care vor avea loc alegeri se va desfăşura la Timişoara, în zilele de 28 şi 29 aprilie.

În cadrul Congresului, Kelemen Hunor va prezenta în faţa delegaţilor un raport de activitate, vor fi prezentate mai multe documente strategice pentru perioada următoare, după care vor avea loc alegerile pentru conducerea partidului. Se va alege doar preşedintele formaţiunii, urmând ca preşedintele executiv şi vicepreşedinţii să fie aleşi de Consiliul Reprezentanţilor Unionali.

