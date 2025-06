Kelemen Hunor și „terapia de cuplu” pentru PSD si USR: „Nici măcar nu eu am zis”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a explicat, joi seară, că nu el a făcut referire la terapia de cuplu, în cadrul negocierilor pentru guvernare când discuţiile erau aprinse, dar ideea a fost preluată greşit, după ce un membru USR a rostit aceste cuvinte. Kelemen Hunor afirmă, însă, că, deşi nu este psihoterapeut de grup, liderii politici trebuie lăsaţi să vorbească pentru că sunt multe lucruri care trebuie spuse. Apoi, negocierile continuă şi situaţia poate fi rezolvată, transmite News.ro.

Kelemen Hunor a fost întrebat, joi seară, la Antena 3, cum s-a ajuns la discuţii despre terapii de cuplu în timpul negocierilor pentru guvernare.

„Deci, era o discuţie mai aprinsă şi unii au vrut să-i oprească pe colegii care aveau această polemică şi eu am zis la un moment dat că nu trebuie opriţi, fiindcă sunt multe lucruri care trebuie discutate, trebuie spuse. Sunt animozităţi, nu sunt eu psihoterapeut de grup, dar lăsaţi-i să vorbească. Altfel, toate conflictele le ducem mai departe, toate neînţelegerile le ducem mai departe. Şi atunci a spus cineva de la USR că are dreptate Hunor, avem nevoie de această terapie de cuplu. Nici măcar nu eu am zis. Şi cineva a dat pe surse greşit şi s-a întâmplat ce s-a înţâmplat”, a răspuns Kelemen Hunor.