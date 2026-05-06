Video Kelemen Hunor: Soluția ar fi refacerea Coaliției. Ce spune liderul UDMR de formarea noului guvern și varianta unui premier tehnocrat

Kelemen Hunor. Foto: Inquam Photos / George Călin

Preşedintele UDMR Kelemen Hunor a declarat, miercuri, că opţiunea Uniunii este, înainte de orice altă discuţie, să se refacă Coaliţia care a funcţionat până acum o lună de zile, adică PSD, PNL, USR, UDMR, minorităţi, dacă se poate găsi un premier care poate fi acceptat de toate partidele. El a menţionat că nu s-ar gândi la nicio formulă minoritară, fiindcă a văzut că şi o formulă de Coaliţie majoritară funcţionează greu.

Votul de ieri este un vot foarte categoric, o majoritate foarte largă, peste 280 de voturi pentru a demite guvernul şi, bineînţeles, tot în Parlament trebuie găsită o soluţie pentru a investi un nou guvern. Toate soluţiile trebuie lăsate pe masă, nu există nicio soluţie nedemocratică până la urmă, fiindcă în spatele fiecărui parlamentar, în spatele fiecărui partid, formaţiune politică, există voturi şi votul trebuie respectat, votul fiecărui cetăţean. Opţiunea noastră, înainte de orice altă discuţie, ar fi să refacem coaliţia care a funcţionat până acum o lună de zile, adică PSD, PNL, USR, UDMR, grupul minorităţilor naţionale, dacă se poate găsi un premier care poate fi acceptat de toate partidele şi care nu ar fi rival niciunuia, mai ales vorbesc de partidele mari”, a spus Kelemen Hunor la Parlament.

El a arătat că deciziile PNL-ului sunt cunoscute, dar discuţiile trebuie continuate”.

„Se poate gândi şi la alte formule, alte formule majoritare. Eu nu m-aş gândi acum la nicio formulă minoritară, fiindcă am văzut că şi o formulă de coaliţie majoritară funcţionează greu, deci eu m-aş gândi la o formulă majoritară sau o formulă prin care se poate asigura o majoritate în Parlament, pentru un guvern, o majoritate foarte clară, foarte transparentă, fără a negocia în fiecare zi pentru fiecare proiect, cu fiecare om, câte un vot în Parlamentul României”, a menţionat Kelemen Hunor.

Preşedintele UDMR a mai spus că aşteaptă să fie invitaţi la discuţii cu preşedintele Nicuşor Dan.

„Încă nu am fost contactaţi, aşteptăm discuţii cu colegii noştri din PNL, din PSD, din USR, cu grupul condus de domnul Pambuccian. Încă nu am discutat cu nimeni de ieri, de când a fost acest vot împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan”, a arătat el.

Potrivit lui Kelemen Hunor, după decizia PNL-ului şi USR-ului, e greu să te întorci cu un premier din PSD, la aceeaşi formulă, sau cu un premier din PNL, exclus, fiindcă PNL-ul a luat decizia cunoscută.

Eu nu spun cine trebuie să fie, nu ştiu numele, prenumele, dar trebuie găsită o soluţie, un om care reuşeşte să aducă pe toţi la aceeaşi masă, şi nu cred că nu există în România un astfel de om”, a completat el.

În legătură cu varianta unui premier tehnocrat, Kelemen Hunor s-a declarat sceptic: „Ce înseamnă tehnocrat? […] Independent de la cine? Nu calitatea de membru de partid e problema. Calitatea omului contează, nu dacă are carnet de partid. Important este să știe să gestioneze o criză politică, o criză guvernamentală și o criză bugetară până la urmă”.

Liderul UDMR consideră că în două-trei săptămâni România ar trebui să aibă un nou guvern, pentru că „deja sunt probleme legate de percepția noastră în străinătatez”.

Kelemen Hunor a menţionat că este de acord cu preşedintele Nicuşor Dan, că nu vom ajunge la anticipate şi nu ar trebui să ajungem la anticipate.

„Ce se poate, teoretic, se poate şi practic, dar eu cred că astăzi, dacă mergem la anticipate, înseamnă că dăm pentru o perioadă lungă de timp guvernarea ţării celor de la AUR. Trebuie să vedem că ei au, în acest moment, susţinerea cea mai largă. Votul din 2024 a fost pentru patru ani de zile. De aceea, cei care au obţinut atunci votul cetăţenilor şi au format un guvern în 2024 şi, după aceea, în 2025, au responsabilitatea faţă de cetăţeni de a găsi şi acuma o soluţie”, a apreciat Kelemen Hunor.

