Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni seară, la Digi24, că speră ca România să nu fie retrogradată în categoria nerecomandată investiţiilor (junk) în urma evaluării agenţiei de rating Fitch de la sfârşitul acestei săptămâni, apreciind că evaluatorii vor lua în calcul reducerea deficitului şi contextul regional.

„Eu sper că nu vom trece în junk. Eu sper că Alex Nazare are toate argumentele şi are şi capacitatea intelectuală şi profesională de a explica celor de la Fitch că nu suntem în categoria şi nu trebuie să fim în categoria junk”, Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a spus că România şi-a menţinut angajamentele privind reducerea deficitului, în ciuda problemelor politice din acest an.

„Eu cred că evaluatorii vor ţine cont de câteva chestiuni. Deficitul îl reducem, deci din acest punct de vedere nu avem probleme, fiindcă în acest an, cu toate scandalurile şi cu toate problemele, ne-am menţinut pe traseul pe care ne-am angajat. Sigur că există această instabilitate politică, dar nu există o chestiune care pentru finanţatori, pentru investitori ar însemna o catastrofă.

Plus, trebuie să ţinem cont şi de ce se întâmplă în regiune, ce se întâmplă în proximitatea noastră şi în Orientul Mijlociu. Toate aceste chestiuni trebuie discutate într-un pachet mare (...) Noi în acest an nu am cheltuit peste limitele prevăzute şi suntem într-un grafic acceptabil”, a mai spus Kelemen Hunor.

Declarațiile acestuia vin în contextul în care ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, a spus că riscul retrogradării României de către agenţiile de rating încă există.

„Ministerul de Finanţe a prezentat toate datele pe care le avem la dispoziţie, inclusiv ultima execuţie, detaliat către toate agenţiile de rating. Am prezentat argumente serioase pentru care România merită să-şi menţină ratingul. Am făcut tot ce ţine de noi la nivel tehnic, astfel încât România să nu fie retrogradată, dar nu exclud acest risc, încă există. O să vedem raportul Fitch de săptămână aceasta şi raportul Moody's de săptămâna viitoare. Este foarte important raportul Fitch care se va publica în această săptămână”, a declarat Nazare, luni, la Senat.

Citește mai mult AICI

Editor : C.L.B.