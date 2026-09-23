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Kelemen Hunor spune că programul de guvernare „E aproape gata și va fi unul foarte bun”. Când va fi gata lista miniştrilor

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Kelemen Hunor
Kelemen Hunor. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, refuză să comenteze numele posibililor miniştri din cabinetul pe care premierul desemnat Siegfried Mureşan îl va propune, spunând că nu a discutat cu acesta nici despre nume, nici despre portofolii. El afirmă că, de la momentul propunerii lui Mureşan pentru funcţia de prim-ministru, cele trei partide care au anunţat că îl susţin nu au discutat aceste aspecte. „Nu eram în situaţia în care să împărţim noi structura Guvernului în trei”, arată Kelemen.

„Nu pot comenta deloc lista aceasta fiindcă noi nu am avut nicio discuţie despre structură şi despre portofolii. (...) Aseară am stat până la zece jumate pe program, pe ideile principale din program, fără să deschidem acest subiect. Deci nu pot comenta”, a afirmat Kelemen Hunor, marţi seară, la Euronews România.  

De altfel, liderul formaţiunii maghiare a susţinut că, de la momentul propunerii lui Mureşan pentru funcţia de prim-ministru, cele trei partide care au anunţat că îl susţin nu au discutat despre portofolii şi nume de miniştri.
 
„Noi am discutat despre ideile din... mai ales pe zone de fiscalitate, pe câteva zone mai dificile, ce ar trebui să facem dacă am avea posibilitatea să avem un guvern, dar nu am discutat despre portofolii. Pur şi simplu n-am avut de ce să discutăm despre portofolii, că nu eram în situaţia în care să împărţim noi structura Guvernului în trei”, a argumentat Kelemen.
 
El a subliniat că programul de guvernare nu a fost finalizat, acesta putând fi terminat în momentul în care vor fi desemnaţi şi miniştrii. 
 
Kelemen a adăugat că programul de guvernare va fi unul pentru maximum doi ani, având în vedere că România este la jumătatea ciclului electoral.
 
„E aproape gata, staţi liniştiţi că va fi un program foarte bun. Înainte de termenul de zece zile, vineri după-masă, cel târziu spre seară, va fi în Parlament programul de guvernare şi lista de miniştri”, a susţinut Kelemen Hunor.

Editor : Sebastian Eduard

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