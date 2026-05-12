Exclusiv Kelemen Hunor spune că revenirea lui Bolojan la Guvern ar fi o umilință pentru PSD: „Tu vrei să spui unui partid cine să fie premier?”

Andreea Ghiorghe Data publicării:
Ilie Bolojan și Kelemen Hunor, la cel de-al 17-lea congres UDMR, la centru de evenimente Wild Hills din Juc-Herghelie, judetul Cluj, 10 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru

Liderul UDMR spunea, zilele trecute, că negocierile politice se vor debloca dacă fiecare partid se va simți confortabil și nu umilit. Pentru PSD, „umilință” ar însemna reîntoarcerea lui Ilie Bolojan pe funcția de premier, este de părere Kelemen Hunor.

„Fiecare trebuie să se simtă confortabil, să nu se simtă umilit”, așa explica liderul UDMR luni, la Parlament, modalitatea prin care ar putea fi găsită o soluție pentru rezolvarea crizei politice.

Întrebat, la Interviurile Digi24.ro, ce ar însemna „umilință” pentru PSD de pildă, Kelemen Hunor a transmis:

„Dacă cineva vrea să forțeze, să se întoarcă cu premier Bolojan. Dar umilință, între ghilimele, că ei l-au dat jos pe Bolojan.”

Acesta susține că greșeala PSD a fost să impună liberalilor „cine să fie premierul”.

„Deci greșeala unde a fost? Că tu vrei să spui partidului cine să fie premierul acelui partid, când tu ai acceptat să mergi și ai guvernat împreună.

În acel moment lucrurile se complică. În orice țară, niciun partid cu demnitate nu acceptă să fie pus în situația să i se spună cine să fie președintele, cine trebuie să fie premierul, cine să fie miniștrii. Așa ceva nu se acceptă. În 2025, când s-a format guvernul, se știa cu ce și cine”, a explicat Kelemen Hunor.

