Kelemen Hunor a declarat miercuri, la Parlament, că nu ar accepta voturile AUR dacă ar fi în locul premierului desemnat Adrian Veștea. Liderul UDMR susține că se încearcă „spălarea” imaginii AUR, pentru ca partidul lui George Simion să fie compatibil cu guvernarea.

„Domnul Vestea dorește să fie prim-ministru. Asta am înțeles luni, când a fost la noi, și am înțeles-o și ieri, într-o anumită măsură. Dar eu nu aș accepta aceste voturi (de la AUR n.red) dacă aș fi în locul lui”, a declarat Kelemen Hunor la Parlament.

Liderul UDMR susține că prin oameni precum Petrișor Peiu sau Dan Dungaciu, care au expertiză în diverse domenii, se încearcă „spălarea” AUR, pe modelul formațiunii Georgiei Meloni din Italia:

„Se încearcă „melonizarea” AUR. Ce înseamnă asta? O încercare de a spăla imaginea AUR și de a-l face compatibil cu guvernarea. Domnul Peiu, un specialist bun, domnul Dungaciu, cu expertiza sa, și mulți alții participă la această încercare de „melonizare”. Iar un vot pentru domnul Vestea merge în această direcție.”

De asemenea, Kelemen Hunor a confirmat informația potrivit căreia a discutat cu Ilie Bolojan și Dominic Fritz următorii pași dacă Adrian Veștea nu trece de votul Parlamentului (mai multe detalii AICI): un Guvern PSD, cu Sorin Grindeanu premier sau un Guvern PNL-USR-UDMR, fără Ilie Bolojan.

„Am discutat despre ce se va întâmpla dacă Guvernul Vestea nu trece. Există două-trei variante. Una dintre ele este un guvern minoritar. De altfel, toate guvernele posibile în acest moment sunt minoritare, inclusiv Guvernul Vestea.

Din cele trei variante posibile, am spus că prima noastră opțiune este refacerea coaliției, cu mai multă flexibilitate din partea fiecăruia. A doua variantă este un guvern minoritar PNL–USR–UDMR, fără Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru. A treia variantă este un guvern minoritar PSD, un guvern monocolor, cu premier PSD”, a explicat președintele UDMR.

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Editor : A.G.