Kelemen Hunor: Subiectul DNA și Kovesi trebuie închis aşa cum e acum

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, pentru Agerpres, că, din moment ce nu se mai poate face nimic, subiectul legat de DNA şi de schimbarea din funcţie a Laurei Codruţa Kovesi trebuie închis aşa cum e în acest moment.

Kelemen Hunor / Sursă foto: INQUAM PHOTOS / Octav Ganea

„Din punctul meu de vedere, din punctul nostru de vedere, ceea ce ştim arată, în acest moment, că acest subiect nu se poate dezvolta mai departe, decât dacă cineva are intenţia de a dezbate doar ce e la DNA şi nu vrea să vorbească despre altceva. Este un subiect foarte drag şi pentru opoziţie, fiindcă n-au alte idei, şi pentru cei de la putere. În acest moment subiectul trebuie închis. Preşedintele Iohannis a spus că nu va permite, fiindcă are încredere în ea. Acest lucru e foarte clar. Ea a zis că este perfectă şi nu-şi dă demisia. Deci, iarăşi este o situaţie foarte clară. Ministrul Justiţiei a făcut ceea ce a crezut că e bine să facă legal. Dar aici trebuie să punem punct la sfârşitul propoziţiei, fiindcă mandatul procurorului şef DNA se termină peste un an şi ceva şi dacă preşedintele Iohannis nu face nicio schimbare în ce priveşte demiterea, atunci aşa trebuie să rămână şi nu are rost să mai discutăm acest subiect, fiindcă oricum nu există o altă finalitate decât să rămână totul aşa cum cunoaştem”, a spus Kelemen Hunor.

El a adăugat că deocamdată nu există altă soluţie în acest caz şi că, oricum, viaţa oamenilor nu depinde de subiectul respectiv.

„Sigur, dacă vor apărea fel de fel de alte informaţii din interiorul DNA, aşa cum au mai apărut, vor fi ocazii de a mai discuta despre ce se întâmplă acolo. Dar instituţia este importantă, nu persoana, instituţia cu reguli clare, cu regulament foarte strict, cu tot ce înseamnă acest mecanism. Pentru noi nu mai e un subiect, viaţa oamenilor nu depinde de acest subiect”, a conchis Kelemen Hunor.