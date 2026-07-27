Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus la Digi24 că șansele ca legea salarizării să treacă în această săptămână sunt „zero”, iar să treacă săptămâna viitoare - „tot spre zero”. El a adăugat că e nevoie de simulări pentru veniturile tuturor categoriilor vizate, astfel încât să nu existe scăderi, și de o sursă clară de venituri din care să fie acoperite creșterile.

„Eu cred că eventual în august sunt discuții în continuare. În sănătate se poate rezolva în câteva zile. Sunt negocieri intense, a participat și domnul ministru Cseke, care este interimar la Sănătate.

În zona de învățământ sunt probleme foarte serioase, acolo nu văd cum se va rezolva și nu văd, cel puțin în acest moment, negocieri în sensul de a ieși din pădure, fiindcă cu toată bunăvoința celor care au pregătit acest proiect, nu putem accepta să scadă venitul la nicio categorie să socioprofesională din educație. Asta este situația, nu se poate ajunge acolo, să ai o nouă lege și educația și sănătatea să piardă. Vorbim de cele două sisteme mari, unde avem o preocupare poate mai accentuată și nu vom accepta în niciun fel. Deci acolo mai avem nevoie de discuții”, a spus Kelemen Hunor.

„Plus, mai avem o problemă. Nimeni nu spune de unde vor veni cele 4 miliarde în plus, că inițial discuția era în coaliție și, mă rog, în grupul de lucru și ceea ce am semnat la un moment dat la inițiativa Administrației Prezidențiale, vorbeam acolo de 8 miliarde în plus în anvelopa salarială. Astăzi se discută de 12,1 miliarde și când i-am întrebat acum două săptămâni pe colegii mei din Guvern, pe premier, în primul rând, de unde vom acoperi acest plus de 4 miliarde, nu am primit niciun răspuns.

Fiindcă răspunsul „să tăiem de la investiții” nu-l pot accepta, să dăm afară oameni e greu de gestionat și de acceptat și să creștem taxele e exclus. Și atunci trebuie să vedem de unde aducem aceste sume. Plus, mai există o discuție că trebuie să acoperim anul viitor și acele restanțe pentru magistrați, care au fost prin justiție date magistraților, în primul rând judecătorilor, dar există procese și pentru procurori.

Asta înseamnă în jur de, în totalitate, dacă și procurorii vor câștiga - și vor câștiga, sunt convins de acest lucru - spre 6 miliarde. Și comisia așteaptă să vadă unde vom așeza noi 6 miliarde pe lângă cele 12 sau în interiorul celor 12. Deci, în acest moment există întrebări la care nimeni nu dă răspuns. Nu putem vota o lege a salarizării în care nu există acoperire pentru cele 4 miliarde. De aceea spun că în această săptămână exclus să vină legea salarizării și săptămâna viitoare nu prea cred că va veni”, a adăugat el.

Federația Sanitas a anunțat că de mâine în 400 de spitale din România încetează lucrul, se asigură numai urgențele, cerând ca proiectul de lege să fie retras.

„Nu știu exact discuțiile de azi, dar totuși, în contextul în care nu există acest proiect de lege asumat și există acea hotărâre a instanței administrative, sigur că nu avem formal un proiect de lege. Deci Sanitas se poate amâna greva și trebuie continuate discuțiile, fiindcă nici în această săptămână și eu sunt convins că nici săptămâna viitoare nu vom avea legea salarizării într-o formă acceptabilă pentru toate categoriile socioprofesionale nu mai vorbesc acuma nici de jandarmi, nici de ordine publică, nici de de de magistrat.Totuși, 4 miliarde sunt enorm de mulți bani când nu-i ai”, a spus președintele UDMR.

Ministrul Dragoș Pîslaru a spus că nu scade niciun salariu în plată, dar sindicaliștii spun că le vor scădea veniturile.

„Eu nu vorbesc salariu, ci de venituri. Diriginția nu e plătită. Da, dacă se plătește dirigenția, asta înseamnă 700 de milioane față de ceea ce au prevăzut ei pentru sistemul de educație. Deci, eu nu vorbesc de salariu, vorbesc de venituri și ok, poți să reduci sporurile, poți să scoți anumite sporuri, dar atunci trebuie să crești baza, ca la sfârșitul zilei și cel care are 30 de ani, 35 de ani vechime și se apropie de vârsta de pensionare să nu aibă scădere de venituri. Și cei care încep și intră în sistemul de educație după facultate să aibă perspectivă de carieră, fiindcă noi avem cea mai mare problemă în educație în acest moment din toate sistemele existente. Avem probleme în toate sistemele, dar educația, dacă nu punem la punct și din punct de vedere al salarizării o perspectivă de carieră pentru fiecare profesor, pentru fiecare învățător, vom avea probleme și mai mari”, a explicat el.

Kelemen Hunor mai spune că e nevoie de simulări pentru fiecare categorie de venituri.

„E nevoie de simulări la la salariile în plată, la veniturile în plată. Politic, n-ai cum să vii în Parlament cu o care nu răspunde la câteva chestiuni simple: avem acoperire bugetară pentru toată suma, da sau nu? Avem simulările pentru toate categoriile socioprofesionale ca să vedem ce votăm? Politic trebuie asumat, iar punctul nostru de plecare era nu scade niciun venit”, a mai spus el.

Editor : M.B.