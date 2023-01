Kelemen Hunor: Toată lumea e preocupată de scenarii politice. Nu am auzit pe nimeni să pună sub semnul întrebării acordul PSD-PNL

Discuţiile din coaliţia de guvernare s-au axat pe problemele societăţii româneşti şi nu pe rotativa guvernamentală. Îar înţelegerea în privinţa acesteia se va respecta, a spus vicepremierul Kelemen Hunor. Conform protocolului coaliției, PSD urmează să preia anul acesta funcția de premier.

„În această perioadă toată lumea este preocupată de scenarii politice, dar pe mine nu prea mă preocupă niciuna dintre variante, fiindcă există un acord de coaliţie, există o înţelegere între cele două partide privind rotativa, şi în mod oficial, şi în mod neoficial, nu am auzit pe nimeni să pună sub semnul întrebării această înţelegere. Nici în coaliţie, nici în discuţiile bilaterale eu nu am auzit încă o astfel de variantă de a renunţa la protocol”, a spus Kelemen Hunor la TVR Info, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, există un acord de coaliţie, există o colaborare în coaliţie, există o înţelegere privind rotativa şi, dacă se respectă tot ce s-a pus pe hârtie în 2021, atunci se va întâmpla acest lucru.

„Restul sunt speculaţii. Nu s-a discutat altceva în coaliţie decât problemele societăţii româneşti. Şi ieri după-amiază am discutat în coaliţie multe lucruri importante, dar niciodată nu s-a discutat problema rotativei. Probleme economice, da, problemele PNRR-ului, PNI, fondurile de coeziune şi aşa mai departe, dar nicio vorbă despre dacă cineva renunţă sau nu renunţă la rotativă. Această coaliţie, aşa cum este, coaliţie politică puternică, este sortită la colaborare. Dacă cineva nu respectă acordul semnat, e altă discuţie. Eu nu neg că la un moment dat se poate rediscuta orice acord, dar cetăţeanul nu trebuie să simtă chestia asta. Important este dacă respectăm ceea ce am promis sau nu”, a subliniat liderul UDMR.

Întrebat ce se va întâmpla cu UDMR la rotativa din luna mai, Kelemen Hunor a arătat că „UDMR nu este parte a rotativei în niciun fel” în acord, deoarece acesta a fost încheiat între PNL şi PSD.

„Rotativa pe noi nu ne priveşte. Nu suntem implicaţi în rotativă, în sensul de a schimba ceva, fiindcă acolo, în înţelegere, scrie: 'Se schimbă premierul între PNL - PSD, Secretariatul General al Guvernului şi patru ministere'. Deci pe noi nu ne priveşte rotativa în sensul de a fi implicaţi direct în aceste schimbări. Deci eu nu vreau să mă bag în rotativă, când nu sunt parte a rotativei. Există un acord în care noi nu suntem parte. Ei, dacă respectă acordul semnat, atunci se închide totul în cinci zile”, a spus el.

Liderul UDMR a adăugat că nu i-a auzit pe niciunul dintre liderii PNL şi PSD spunând că nu vor să respecte acordul de coaliţie şi acordul bilateral privind rotativa.

„Restul e cancan, speculaţii, scenarii care trebuie discutate cu scenariştii, cu cei care fac analize, nu cu mine, că eu nu pot să intru în speculaţii. Pe mine în acest moment mă interesează economia, ce se întâmplă cu România pe termen scurt şi mediu în ceea ce priveşte absorbţia fondurilor, securitatea regională, respectarea programului de guvernare, legile învăţământului”, a adăugat Kelemen Hunor.