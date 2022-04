Kelemen Hunor: Trăim într-o criză economică. Avem nevoie de un stat puternic care să ajute toți cetățenii și să intervină în economie

Măsurile din cadrul pachetului Sprijin pentru România sunt echilibrate, consideră Kelemen Hunor, care spune că statul trebuie să fie puternic și are obligația de a ajuta toți cetățenii. Președintele UDMR a făcut aceste declarații la prezentarea măsurilor, alături de Marcel Ciolacu și de Nicolae Ciucă.

Kelemen Hunor: Contextul economic și contextul politic s-au schimbat și sunt în schimbare. După doi ani de pandemie avem acest război iresponsabil al președintelui Putin împotriva Ucrainei, și lucrurile se schimbă în fiecare zi.

Vedem cu toții că niciun domeniu economic, niciun domeniu social nu rămâne neafectat. În astfel de situații avem nevoie de un stat puternic, în sensul de a interveni acolo unde este nevoie. Și este nevoie, pentru că trăim într-o criză economică, o criză care se va adânci în lunile care urmează, vedem cum crește inflația în zona euro, în țările baltice, în Germania, Franța, Italia, și acest lucru va afecta toate economiile europene.

Bineînțeles că în astfel de situație, statul are obligația de a ajuta în primul rând pe toți cetățenii, pe de o parte, pe de altă parte, trebuie să intervină și în economie. Acest lucru nu înseamnă că statul lucrează împotriva principiilor liberale din economia de piață, dar acolo unde este nevoie, statul este obligat, și guvernul, să intervină.

De aceea, aceste măsuri care au fost pregătite, au fost extrem de bine chibzuite. Sunt echilibrate, sunt pe termen mediu, sunt pe termen lung și sunt măsuri imediate. Astfel, putem susține economia, putem susține bugetul și veniturile bugetare, ca să avem posibilitatea de a ajuta acele categorii sociale care au nevoie de intervenția statului.

Investițiile publice trebuie protejate, de aceea în această lună vom veni cu ajustarea prețurilor pentru a susține investițiile publice. Acestea înseamnă o parte importantă din economia națională, și fără aceste investiții publice sigur că am fi într-o dificultate. Șantierele trebuie ținute deschise și trebuie pornite noi investiții în infrastructura mare și nu numai. De aceea, această ajustare va atinge toate segmentele, mai puțin profitul, inclusiv manopera. Anul trecut am mai avut o ajustare, am încercat să ținem pasul cu inflația, dar această intervenție va fi importantă.

Prioritizările se duc către sectorul energetic, sectorul alimentar, prelucrarea produselor agricole, fiindcă pe termen mediu România trebuie să fie un stat independent din punct de vedere alimentar și din punct de vedere energetic, cât se poate, și sunt convins că în mare măsură se poate realiza acest lucru.

Într-o astfel de situație, când lumea se schimbă în jurul nostru, când provocările economice, sociale politice și geostrategice sunt uriașe, este important să existe stabilitate politică, și această coaliție cu PSD, cu PNL, UDMR și susținută de grupul minorităților naționale înseamnă o stabilitate politică pentru România, și trebuie să menținem cu mare responsabilitate această coaliție, și trebuie să găsim acele metode de lucru, și acele decizii prin care răspunsurile noastre vor fi exact conform așteptărilor din societate.

Sunt optimist după discuțiile de azi și supă discuțiile din lunile din urmă, și sunt convins că vom reuși să readucem în societate, să întărim speranța. În politică, fără speranță e greu să construiești ceva. Cei care sunt la guvernare sunt obligați să construiască.

Editor : Liviu Cojan