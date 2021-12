Kelemen Hunor: Trebuie să asigurăm stabilitate. Din 2012 noi am avut 10, 11, 12, 13 guverne, nici nu pot să le număr

România va trebui să iasă dintr-un „cerc vicios” în care a intrat în ultimii ani, a afirmat joi seara vicepremierul Kelemen Hunor, lider al UDMR, care şi-a exprimat speranţa că şi partenerii săi de coaliţie doresc stabilitate şi solidaritate pentru ţară.

„Trebuie să ieşim din acest cerc vicios în care România a intrat. Din 2012 noi am avut 10, 11, 12, 13 guverne, nici nu pot să le număr, ceea ce înseamnă că aproape niciun guvern nu a stat mai mult de un an de zile. Erau guverne cu 6 luni, unele guverne cu un an şi ceva. Dar vă daţi seama că nu se poate lucra într-un astfel de ritm. Şi trebuie să încercăm să rupem acest cerc vicios şi să asigurăm stabilitate, este responsabilitatea noastră comună, dacă tot ne-am adunat în această coaliţie”, a declarat Kelemen Hunor la Antena 3.

El a adăugat că UDMR va continua să fie un factor de echilibru.

„În ceea ce ne priveşte, sigur, încercăm să fim un factor de echilibru, dar acest lucru se poate dacă şi ceilalţi parteneri doresc o colaborare şi doresc solidaritate, ceva pe termen lung pentru ţară, nu pentru ei sau pentru noi înşine. Dar nu va fi simplu, trebuie să spun acest lucru, nu trebuie să ne ascundem după degete. După 4, 5, 6 ani, cât au fost ei adversari, nici nu ştiu, e greu să găseşti de la o zi la alta, în 24 de ore, într-o săptămână, să regăseşti încrederea. Când era USL-ul vechi (...), mi s-a părut că va merge, dar nu a mers şi de atunci tot timpul era o adversitate. Până la urmă suntem oameni maturi, sunt convins că şi colegii mei doresc stabilitate şi atunci vom reuşi”, a argumentat preşedintele UDMR.

Cu privire la priorităţile pentru următorul mandat de vicepremier, Kelemen Hunor a arătat că în primul rând este vorba despre cele legate de ministerele unde UDMR este reprezentat, pe de o parte, şi pe de altă parte, cele legate de comunitatea maghiară, care se întâlnesc însă cu priorităţile majorităţii în tot ceea ce înseamnă dezvoltarea României şi păstrarea identităţii etnice, lingvistice, culturale, potrivit Agerpres.

„Dacă aceste elemente sunt în siguranţă - limba cultura, religia -, atunci poţi să construieşti pe bază de respect reciproc viitorul. Dezvoltarea şi Ministerul Dezvoltării reprezintă o resursă importantă pentru fiecare comunitate, pentru fiecare unitate teritorială. (...) Este important să găsim acele modalităţi de a investi în energie regenerabilă, să rezolvăm problemele care n-au fost rezolvate”, a subliniat vicepremierul.

Editor : Liviu Cojan