Prezent la Digi24, președintele UDMR Kelemen Hunor a comentat situația energetică a țării în pragul unei ierni care va veni curând, iar impactul ar putea fi unul dureros.

„Noi, ceea ce am susținut și susțin în continuare, că trebuie Guvernul să găsească o soluție pentru acele familii vulnerabile care au un venit mic și trebuie să găsească o soluție pentru a susține acele familii. Nu trebuie să dea pentru cei care au venituri mari, care pot susține aceste cheltuieli”, a spus Kelemen Hunor. „Vorbim de milioane de oameni care au venituri extrem, extrem de limitate și trebuie să primească un ajutor din partea Guvernului pe perioada iernii. România, după 2027, dacă Neptun Deep intră în funcțiune, va avea o situație ușor îmbunătățită și dacă investește și prioritizarea investițiilor se va duce către stocare, atunci și pe termen mediu, deja, stocând o cantitate mare de energie din energie regenerabilă, poate echilibra mult mai bine sistemul energetic decât a fost anul trecut, va fi în acest an. Dar, sigur, aici e nevoie de investiții de prioritizare și să fie funcțională Neptun Deep.

Kelemen Hunor a fost întrebat dacă în acest context se gândește și la securitatea platformei maritime.

„Chiar am pus întrebarea ministrului Apărării când eram la audieri, dacă România e pregătită pentru a apăra platforma, apropo de sabotaje, însă a fost un răspuns cum este în comisii. Dar ne vom întoarce cu această întrebare către Ministerul Apărării și către celelalte structuri, fiindcă nu poți să spui că trebuie schimbată legislația, fără să faci propuneri de schimbare a legislației. Deși (platforma) este în zona economică exclusivă, nu este dar asta nu e o problemă. Dacă trebuie o ordonanță de urgență, toată lumea acceptă, dar dacă noi nu vom fi în stare să protejăm infrastructura de pe acea platformă, atunci sigur că vom avea o problemă foarte, foarte mare”, a subliniat președintele UDMR.

„De aceea, eu m-aș întoarce în acea direcție pentru anul 2027, dacă aș fi decident în Executiv”.

Editor : Sebastian Eduard