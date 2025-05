Kelemen Hunor: Un executiv majoritar fără PSD nu se poate. Ce spune liderul UDMR despre un guvern minoritar și Ilie Bolojan premier

Kelemen Hunor a declarat că un guvern majoritar fără PSD nu se poate și a precizat că poate fi formată o majoritate largă PSD, PNL, USR, UDMR, minorităţi, dacă va câştiga Nicuşor Dan, cât și găsită o soluţie de guvern minoritar sau cvasitehnocrat, pentru o anumită perioadă. Liderul UDMR consideră că nu poate fi făcută o formulă majoritară care să includă SOS România și POT. „Dacă e să mergem pe o variantă de guvern minoritar, de tehnocraţi, cu susţinere parlamentară, aş milita pentru un acord foarte detaliat, inclusiv pe fiscalitate”, a mai spus el.

Președintele Uniunii a mai afirmat că nu are nicio problemă să îl susţină pe Ilie Bolojan în funcţia de prim-ministru, dar, în primul rând, trebuie să fie el de acord şi trebuie să aibă capacitatea de a negocea o majoritate.

Acesta e de părere că următoarea coaliţie, majoritate, trebuie să negocieze foarte, foarte amănunţit toate chestiunile legate de problemele serioase pe fiscalitate, pe buget, pe cheltuieli, pe venituri, fiindcă altfel nu va rezista nici măcar un an de zile acel guvern.

„Eu nu ştiu care era planul iniţial, dacă a existat un plan iniţial, luni, lunea trecută, imediat după alegeri, când noi ne-am întâlnit în coaliţie, atunci a fost anunţul colegilor din Partidul Social-Democrat că, din punctul lor, nu mai există coaliţie şi premierul va depune mandatul în cursul zilei de. Şi s-a şi întâmplat, cred că, marţi, după masă. (...) Nu ne-am certat, nu a fost scandal, nu a fost nimic. (...) A fost o discuţie foarte liniştită”, a declarat Kelemen Hunor, joi la Europa FM, cu privire la demisia premierului Marcel Ciolacu şi ruperea coaliţiei de guvernare, scrie News.ro.

El a povestit că ulterior s-au dus la Cotroceni cu toţii, Cătălin Predoiu, Marcel Ciolacu, cu Varujan Pambuccian la preşedintele Interimar, şi „a fost o discuţie acolo, dar nimic spectaculos, fiindcă decizia PSD-ului era clară”. Am discutat cine ar trebui să fie premier Interimar, la urmă, a ajuns toată lumea la concluzia că trebuie să fie un om cu experienţă politică, fiindcă au fost şi alte variante, este adevărat, şi aşa s-a terminat povestea. Eu de atunci n-am mai vorbit nici cu preşedintele Interimar, nici cu domnul Ciolacu, cu Predoiu am mai vorbit, este adevărat de câteva ori.

Întrebat ce guvern va putea propune Parlamentului preşedintele Nicuşor Dan, Kelemen Hunor a spus că ”prea multe variante nu sunt în Parlament, pe matematica actuală”.

„Se poate forma o majoritate largă, asta înseamnă PSD, PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităţilor Naţionale, dacă va câştiga Nicuşor Dan. Se poate forma un guvern, vorbesc doar matematic, nu vorbesc din punct de vedere politic, PSD, PNL, USR, Minorităţile Naţionale, că tot o majoritate dă, pe actuala formulă parlamentară şi se poate găsi o soluţie de guvern minoritar sau guvern cvasitehnocrat susţinut de toţi ceilalţi, pentru o anumită perioadă, dacă nu se poate forma o majoritate, dar alte variante nu există”, a spus Kelemen Hunor.

El a precizat că nu poate exista un guvern majoritar fără PSD.

„Nu se poate, deci nu există. PNL, USR, UDMR plus grupul minorităţilor naţionale nu are majoritate. Asta este guvern minoritar, de oriunde am lua. E guvern minoritar. Se poate face o formulă majoritară când toată lumea intră la guvernare, mai puţin cu SOS şi POT. Dar nu ştiu dacă se doreşte, nu ştiu dacă se poate ajunge la o astfel de soluţie”, a completat el.

Intrarea UDMR într-un guvern minoritar. Opinia lui Kelemen Hunor

Totodată, Kelemen Hunor a vorbit și despre intrarea UDMR într-un guvern minoritar, că astăzi, răspunsul este nu și a arătat că, dacă e să meargă pe o variantă de guvern minoritar, de tehnocraţi, cu susţinere parlamentară, ar milita pentru un acord foarte detaliat, inclusiv pe fiscalitate.

„Astăzi, răspunsul este nu. Astăzi nu sunt discuţii, nu se poate da alt răspuns, deci nu. Un guvern minoritar este foarte, foarte dificil, mai ales pentru o formaţie politică mică, cum suntem noi”, a precizat liderul UDMR, la Europa FM, întrebat dacă UDMR ar intra într-un guvern minoritar.

„Mie nu-mi place în politică să ne aruncăm în aventuri de acest gen, fiindcă totuşi, următorul guvern va avea o muncă extrem, extrem de greu de dus. Şi atunci, dacă n-ai în spatele tău un Parlament care te susţine sau te susţine cu jumătate de gură, te susţine doar ca să nu există alegere anticipate, atunci e greu să faci ceea ce ai de făcut. Se poate merge pe asumare de două, de trei ori, dar şi acolo trebuie să fii foarte atent ce pui în asumare. Că dacă pui în asumare doar aşa ca să mai rezolvi nişte chestii, imediat îţi trânteşte guvernul majoritatea. Deci, nu se poate juca nici cu asumarea, nici cu ordonanţele de urgenţă”, a adăugat el.

Potrivit preşedintelui UDMR, „pentru un guvern minoritar ar trebui o înţelegere extrem de precisă pentru fiecare pas ce va face, cel puţin în acest an, acel guvern, şi pentru care cere susţinerea Parlamentului, aşa cum face în Germania” și arată că acolo se stabileşte şi când au majoritate fiecare detaliu.

„Deci eu, dacă e să mergem pe o variantă de guvern minoritar, de tehnocraţi, de politicieni, nu mai contează, cu o susţinere parlamentară, atunci aş milita pentru un acord foarte, foarte detaliat, inclusiv pe fiscalitate. Acolo sunt întrebările foarte mari”, a conchis el.

