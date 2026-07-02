Kelemen Hunor vede soluția salvatoare într-un guvern format din PNL, PSD și UDMR. Mai exact, o coaliție mai mică din care să nu facă parte USR. Liderul UDMR punctează că această variantă este cea care ar avea cele mai multe șanse și ar duce într-un final la ieșirea din criza politica.

„Toți zicem ca nu vrem cu AUR, cum acum toată lumea zice, și PNL și PSD și USR și noi, că nu vrem. Atunci toate variantele sunt minoritare.

Acum, dacă nu ajungem la un acord parlamentar privind rotația, reciprocitatea și deocamdată nu am ajuns, atunci orice guvern minoritar fără PSD sau PNL rămâne la mâna celor de la AUR.

De aceea suntem în blocaj. Și am zis atunci haide să încercăm să găsim o formulă majoritară. Că formula majoritară ar fi marea coaliție nu prea cred. Că și acolo se blochează în decizii greșite din punct de vedere, tactic, politic. Într-o astfel de decizie nu te legi de mâini și de picioare că «cu ei niciodată, în niciun caz».

Atunci să vedem unde e cea mai mică rezistență. Așa am ajuns eu la varianta PSD-PNL-UDMR. Dar se poate și cu USR, fără noi”, a afirmat Kelemen Hunor, într-un interviu pentru HotNews.

Ilie Bolojan vorbește despre guverne „de tip armistițiu”

Ilie Bolojan susține că singurele variante de guvern care pot exista sunt fie guvern minoritar, fie - iar aceasta este o nouă ipoteză - un guvern „de tip armistițiu”. Premierul spune că ambele variante sunt necesare pentru a nu pierde fonduri europene.

„E greu de presupus că un guvern în care se reface iar coaliția mai poate funcționa în această perioadă, datorită evoluției pe care am avut-o în această perioadă.

Nu pot fi decât sau guverne minoritare sau o formă de guverne de tip armistițiu cu durată cât se poate de clară, pentru a iesi din blocajul legat de absorbția de fonduri europene. Riscul mare e să nu închidem aprobarea în Parlament voluntar”, a precizat Ilie Bolojan la podcastul Friendly Fire cu Vlad Petreanu și Moise Guran.

Editor : A.C.