Kelemen Hunor vorbește deja despre depunerea mandatului lui Mureşan: „Venim să ne prăbuşim într-o gălăgie infernală în Parlament”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni că „ceea ce a rămas din vechea coaliţie” nu întruneşte în acest moment cele 233 de voturi necesare pentru învestirea unui nou guvern și a precizat că formaţiunea va continua discuţiile cu PNL şi USR, pentru a lua ulterior o decizie. El spune că Siegfried Mureşan ar trebui să-și depună mandatul dacă nu reușește să strângă o majoritate.

„Am avut câteva discuţii, în aceste zile, după desemnarea domnului Siegfried Mureşan pentru a forma guvern. Am avut discuţii cu colegii mei săptămâna trecută. Am avut discuţii cu domnul Mureşan, cu domnul Bolojan, cu domnul Fritz. Continuăm aceste discuţii. Vom avea o şedinţă probabil mâine după-amiază şi noi, o şedinţă formală în care vom lua o decizie despre cum vom continua. Important este că în acest moment ceea ce a rămas din vechea coaliţie, după decizia colegilor de la PSD, nu are o majoritate. E foarte departe de a avea 233 de voturi pentru desemnare”, a declarat Kelemen Hunor luni, la Parlament, potrivti Agerpres.

Liderul UDMR a subliniat că formaţiunea va continua discuţiile cu PNL şi USR, urmând să analizeze programul de guvernare propus de premierul desemnat.

„Sigur, vom continua discuţiile în primul rând cu liberalii şi cu USR, să vedem programul de guvernare, să vedem ce răspunsuri dă domnul Mureşan la o grămadă de întrebări legate de fiscalitate, de buget, de oameni care au nevoie de ajutor, de programul economic, de programul de dezvoltare, de investiţii şi alte multe lucruri care trebuie să discutăm înainte de orice şi să vedem care ar fi programul cu care domnul Mureşan, desemnat pentru formarea Guvernului, doreşte să vină în Parlament. Sigur, dacă ajungem la concluzia că nu există 233 de voturi în niciun fel, şi asta vom afla probabil mult mai târziu, după ce va exista şi programul de guvernare, atunci trebuie să luăm o decizie, în primul rând noi - dacă continuăm discuţiile şi venim să ne prăbuşim într-o gălăgie infernală în Parlament, cu 160-170 de voturi, sau spunem că e mai bine într-un astfel de situaţie să nu prelungim conflictul, să nu adâncim prăpastia şi sugerăm, atâta putem să facem, să depună mandatul domnului Mureşan. Dacă domnul Mureşan consideră că trebuie să meargă până la capăt, adică până la vot în Parlament, atunci şi noi trebuie să luăm o decizie ce vom face. Eu aş prefera să nu adâncim criza, să nu prelungim timpul, să nu adâncim prăpastia, dar nu depinde de mine”, a subliniat Kelemen Hunor.

Preşedintele UDMR a adăugat că formaţiunea va analiza situaţia în funcţie de evoluţia negocierilor şi a programului de guvernare, precizând că doreşte să fie găsită o soluţie raţională.

„Mie nu-mi place să vin în Parlament doar ca să pierd, doar ca sa avem mai puţine voturi decât necesită investirea Guvernului. Cam aici suntem în acest moment cu discuţiile. Nu am avansat, nu am deschis nicio altă discuţie şi vom avea întâlniri în seara asta, probabil mâine continuăm discuţiile să vedem în primul rând programul, să vedem în primele rând care sunt acele puncte cardinale cu care se poate veni în faţa Parlamentului, în faţa comisiilor reunite şi apoi în faţa Parlamentului”, a transmis liderul UDMR.

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Editor : B.P.