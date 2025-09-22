Kelemen Hunor vorbeşte despre o a treia variantă pentru reducerea cheltuielilor în administraţia publică locală

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că pentru reducerea cheltuielilor în administraţia publică locală ar exista şi o treia soluţie, pe lângă cele două variante avansate deja, privind reducerea cu zece procente fie a posturilor deja ocupate, fie a cheltuielilor primăriilor şi consiliilor judeţene. Kelemen consideră că reducerea cheltuielilor nu este fezabilă, pentru că unităţile administrativ-teritoriale s-au dezvoltat în mod diferit şi vor fi afectate diferit de o astfel de măsură.

„Sunt două abordări, se poate şi o a treia abordare. Una dintre abordări este să reducem efectiv numărul de angajaţi, posturile ocupate cu 10%. Asta înseamnă în jur de 13.000 de poziţii. (...) O altă abordare este să tai cu 10% cheltuielile, dar nici asta nu e ok, fiindcă nu există situaţii identice la unităţi administrativ-teritoriale identice, fiindcă unii au externalizat o grămadă de servicii, sunt cu foarte puţin oameni, degeaba tai de acolo de la cheltuielile de personal, fiindcă ei pe partea cealaltă la cheltuielile de capital au bani să meargă mai departe. La UAT-uri mici, dacă ai tăiat 10%, ai blocat totul, deci ei n-au bani nici de servicii, nici de cheltuielile de personal. De aceea trebuie o abordare corectă. Sau a treia variantă este să reduci nu cu 10%, cu 7%, cu 8% şi restul să calibrezi din cheltuieli reduse. Tot acolo vei ajunge, dar probabil că, dacă trebuie să cauţi un compromis, tot timpul există compromis. (...) Asta înseamnă că până la urmă se va echilibra şi se va economisi tot în jur de un miliard patru sute – un miliard cinci sute pe lună. Asta ar însemna 14, 15, 16 miliarde pe an. Acum eu spun teoretic”, a afirmat Kelemen Hunor, luni seară, la Euronews România.

În ceea ce priveşte ideea unei reforme prin care unităţi administrativ-teritoriale mici să fie comasate, Kelemen Hunor a răspuns: „Nu există aşa ceva în programul de guvernare”.

„Au fost multe discuţii, se poate discuta, dar în acest moment noi suntem contra cronometru. Deci noi trebuie să reducem pierderile, trebuie să creştem veniturile, că avem o gaură uriaşă în buget. Orice comasare, orice reformă administrativă e pentru viitorul îndepărtat, că până în 2028 nici n-ai putea rezolva. Fiindcă au fost oamenii aleşi, nu ar sta în picioare din punct de vedere constituţional. Deci se poate discuta despre aceste chestiuni, dar astăzi avem alte obiective şi urgenţe”, a argumentat liderul UDMR.

Ne aşteaptă o iarnă grea. Trebuie să spunem, nu avem voie să minţim

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că pe români îi aşteaptă „o iarnă grea”, iar politicienii nu au voie să mintă cu privire la acest aspect. Liderul UDMR e de părere că în acest context populaţia trebuie protejată prin menţinerea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază.

„Ne aşteaptă o iarnă grea. Trebuie să spunem, nu avem voie să minţim. Şi atunci trebuie să protejez populaţia. Şi de aceea am propus de la 1 octombrie, încă şase luni, să prelungim această plafonare la adaosul comercial la acele produse care sunt în acest moment în lege”, a declarat Kelemen Hunor.

El a reafirmat că se aşteaptă ca, luna viitoare, inflaţia raportată să fie de peste 10,45%, „spre 11% la modul general”, subliniind că la unele servicii preţurile au crescut cu mai mult decât această valoare.

Editor : Liviu Cojan