Kelemen Hunor vrea ca plafonarea la adaosul comercial să fie prelungită: Oamenii trebuie să simtă că sunt protejaţi

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor spune că plafonarea la adaosul comercial trebuie menţinută cel puţin şase luni, pentru că „oamenii trebuie să simtă că sunt protejaţi”. O discuţie pe această temă nu a avut loc deocamdată în coaliţia de guvernare, a adăugat el.

„În primul rând, nu a fost o discuţie în coaliţie. Coaliţie, înţeleg eu, aşa, unde sunt prezenţi şi liderii partidelor, fiindcă e coaliţie şi când ei stau la şedinţa de Guvern, e coaliţie şi cu vicepremierii când discută premierul. A fost o discuţie în Guvern, dar în coaliţie nu a existat o decizie. Pe de altă parte, în momentul în care noi am crescut TVA-ul, au crescut preţurile la energie, au crescut preţurile, inflaţia este aproape de 10%, în septembrie va depăşi 10% categoric. Indiferent cine ce spune, am spus în coaliţie, săptămâna viitoare vom lua o decizie, că eu sunt pentru a păstra această plafonare la adaosul comercial. Oamenii trebuie să simtă că sunt protejaţi”, a spus Kelemen Hunor.

„Sunt anumite chestiuni care nu depind neapărat de noi sau doar într-o mică măsură, dar sunt anumite chestiuni care depind de noi - să protejăm oamenii în momentul în care există o inflaţie mare. (...) Se vede în statistici că, din 2023, când a fost introdusă această plafonare la adaosul comercial, în acele segmente s-a păstrat un preţ mai rezonabil, trebuie păstrat şi, săptămâna viitoare, asta va fi poziţia noastră - păstrăm cel puţin pentru şase luni de zile plafonarea adaosului comercial", a spus Kelemen Hunor la Antena 3, potrivit Agerpres.

Întrebat cum comentează faptul că preşedintele PSD s-a arătat deranjat că a aflat de la televizor de schimbarea şefului de la Vamă, liderul UDMR a menţionat că este colegial ca deciziile privind numiri sau schimbări să fie anunţate în coaliţie de către miniştri.

„Nu era vorba de un om din Vamă, era vorba de Apele Române. Da, dacă nu mă înşel, nu de Vamă. Poate şi de Vamă, dar nu, e vorba de Ministerul Mediului, e colegial să anunţi pe toţi cei care sunt în coaliţie că, uite, urmează să se facă această schimbare la Apele Române. Era de aşteptat, cum şi la Salrom era de aşteptat, de mult ar fi trebuit să se întâmple. Dar e colegial, e corect, e de dorit, aşa zic eu, că e bine ca ministru, indiferent de la ce partid eşti, să-i anunţi pe ceilalţi, măcar pe lideri - "Vezi că acolo urmează o schimbare, am argumente" şi toată lumea acceptă argumentele. Nu e bine să afli de la televizor. Pe fiecare îi deranjează. Acum, Grindeanu a fost deranjat, dar pe fiecare îi deranjează dacă află ceva de la televizor", a spus el.

