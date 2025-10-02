Klaus Iohannis a fost executat silit de ANAF. Fostul președinte al României trebuie să predea cheile casei din Sibiu

Klaus Iohannis a fost executat silit de ANAF. Fostul președinte al României este nevoit să ofere cheile casei din centrul Sibiului, cea pe care a ocupat-o ilegal din 1999 până în 2015.

Conform unor surse Fanatik, site citat de News.ro, inspectorii ANAF i-au cerut lui Klaus Iohannis miercuri, 2 octombrie, să înmâneze cheile casei din Sibiu, situată pe strada Nicolae Bălcescu.

Întrucât nu a răspuns notificărilor prin care i se cerea să predea cheile, autoritățile fiscale au apreciat că fostul președinte nu vrea să predea locuința. În plus, fostul șef de stat trebuie să plătească aproape un milion de euro. Suma reprezintă chiriile încasate timp de 17 ani.

Amintim că imobilul din Sibiu a intrat în posesia sa printr-o moștenire declarată ilegală de instanțe. Procesul s-a încheiat în urmă cu 3 ani, însă ANAF nu a cerut la acea vreme desființarea certificatului de moștenitor declarat ilegal.

Cererea a fost depusă cu întârziere, motiv pentru care ea a fost respinsă. Ulterior, Fiscul a început o acțiune separată, iar ulterior a trimis o somație de plată legală.

La 17 ianuarie, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Sibiu a oferit clarificări după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a publicat motivarea deciziei prin care imobilul de pe Strada Gheorghe Magheru din Sibiu – diferit de cel executat silit – a devenit proprietatea statului român.

Această decizie nu era suficientă pentru ca ANAF să înceapă recuperarea prejudiciilor, deoarece statul trebuia să fie recunoscut legal ca proprietar și pentru spațiul comercial de pe strada Nicolae Bălcescu din Sibiu (cel executat silit), care, la fel ca imobilul din Gheorghe Magheru, a avut inițial aceiași proprietari.

Potrivit istoricului moştenirii reconstituit de riseproject.ro şi Centrul de Investigaţii Media (CIM), ambele imobile au aparţinut soţilor Eliseu şi Maria Ghenea (fostă Baştea). Imobilele au fost naţionalizate în anii ’60 de regimul comunist.

După Revoluţie, în anii ’90, apare un prezumtiv moştenitor, Ioan Baştea, un strănepot al Mariei Ghenea (fostă Baştea). În 1999, acesta obţine o hotărâre judecătorească prin care se revocă naţionalizarea dispusă de statul comunist în anii ’60. „La 1 iunie 1999, soţii Iohannis merg la notarul Radu Gabriel Bucşă.

Klaus Iohannis, pe atunci inspector la Inspectoratul şcolar Sibiu, avea în buzunar o procură de reprezentare a lui Ioan Baştea”, notează jurnaliştii riseproject.ro într-o investigaţie de presă din 2015.

Prin succesiunea perfectată de notar, Ioan Baştea devine proprietarul imobilului din Nicolae Bălcescu 29, iar acelaşi Ioan Baştea, de data asta împreună cu Georgeta Lăzurcă şi fiica acesteia, Carmen Iohannis, soţia actualului preşedinte, devin proprietari ai imobilului din Gheorghe Magheru 35.

În aceeaşi zi, Ioan Baştea vinde, cu doar 3.200 de dolari, jumătate din imobilul din Nicolae Bălcescu către soţii Klaus şi Carmen Iohannis. „Aşa ajunge familia Iohannis proprietar pe jumătate din spaţiul comercial care, în următorii 17 ani, i-a adus aproape 1,3 milioane de lei, în jur de 260.000 de euro, la cursul actual”, scriau jurnaliştii de la riseproject.ro.

