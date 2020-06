Klaus Iohannis anunță un nou pachet de legi ale Justiției: Legile PSD trebuie reparate

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, că a convenit cu premierul Ludovic Orban modificarea legilor Justiției printr-un nou pachet legislativ care va fi elaborat în săptămânile următoare după consultări cu asociațiile de magistrați, specialiști și partide.

„Am urmărit, poate și dumneavoastră ați văzut, în spațiul public a început o discuție ciudată. În PSD și între PSD și sateliții PSD, încep să își plătească polițe. Au fost câteva așa-numite dezvăluiri din perioada când PSD a atacat violent justiția, când PSD a atacat violent legile justiției.

Din fericire, am reușit să oprim o parte din aceste atacuri. Și eu am reușit să duc legile la Curtea Constituțională, Parlamentul a reușit, în special PNL și cu alte partide democratice, să oprească o parte din aceste modificări, dar cert este că cel mai important pas a fost făcut de români. Acum un an de zile, când i-am chemat pe români la urne, la referendumul pentru justiție, s-au prezentat oamenii în număr mare și au spus clar „stop!” acestei proceduri de măcelărire a legilor justiției, care fusese inițiată și continuată de PSD.”, a declarat Klaus Iohannis, referindu-se la declarațiile făcute marți de Tudorel Toader, care a povestit că Liviu Dragnea făcea presiuni asupra sa pentru a scăpa de condamnarea în dosarul în care era judecat.

”PSD a încercat să pună piciorul pe justiție! PSD este partidul care încearcă, a încercat, încearcă să frângă independența justiției. Or așa ceva nu se poate! Faptul că acum au început unii cu alții să își plătească polițe este o chestiune care ține, poate, de cancan. Dar pentru omul de rând și pentru România nu iese nimic de aici.



Fapt este că aceste Legi ale justiției trebuie reparate. Și aceasta a fost discuția pe care am avut-o cu premierul. Este nevoie de un pas hotărât și curajos. Guvernul va veni cu inițiativă legislativă pentru a repara Legile Justiției.



Trebuie să ducem la bun sfârșit, dragi români, ceea ce am început acum un an de zile, la Referendum, când am oprit această măcelărire a Legilor Justiției. Dar ele sunt în funcțiune și sunt imperfecte. Trebuie continuată această procedură.

”, a explicat Klaus Iohannis.