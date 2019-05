Klaus Iohannis: Cum Dragnea nu discută cu Europa, PSD are impresia că nici România nu mai trebuie să fie aproape de UE

Președintele Klaus Iohannis a anunțat miercuri că a trimis în scris refuzul numirii celor trei miniștri propuși de PSD înainte de Paște. De asemenea, șeful statului a atacat din nou PSD, pe tema modificărilor din justitie și a eficienței Guvernului. În plus, el le-a amintit românilor să voteze pe 26 mai, la alegerile europarlamentare și la referendum: „Ambele sunt despre viitorul României, despre viitorul european al României, iar într-o democrație lucrurile în politcă se schimbă prin vot.”

Actualizare 12:00. Principalele declarații ale președintelui Klaus Iohannis:

PSD a produs cea mai slabă guvernare de după revoluție: 0 autostrăzi, 0 spitale, doar promisiuni iar la capitolul realizări: nimic. Cu o excepție. La modificări pe legile justiției, pe codurile penale au lucrat mult. Și prost.

Se pune întrebarea, retoric: de ce au lucrat peșediștii atât de mult și intens pentru subjugarea justiției pentru îndoirea legilor? Răspunsul este arhicunoscut și clar: pentru a-l scăpa pe Dragnea de justiție. De asta lucreaza PSD de doi ani și jumătate.

Pentru PSD, e mult mai important să-i fie bine lui Dragnea decât să fie bine României sau să le fie bine românilor.

Cum Dragnea și alții au probleme reale cu justiția, în Europa nu mai discută nimeni cu ei.

Cum Dragnea nu discută cu Europa, PSD are impresia că nici România nu mai trebuie să fie aproape de UE

PSD se ocupă de problemele lui Dragnea, nu de problemele României sau ale românilor.

Înainte de sfintele sărbători de Paști mi-au propus pesediștii o remaniere a acestui guvern. Nu pentru a face guvernarea mai bună, s-au certat ei între ei, găștile, și au venit cu trei propuneri.

Persoanele propuse: Nicolicea, Florea și Brăiloiu. Și le-am spus atunci că nu sunt de acord. Că remanierea nu aduce nimic nou, nimic bun.

Astăzi le-am dat pesediștilor refuzul meu și în scris, ca să înțeleagă mai bine că nu sunt de acord cu această remaniere.

În expunerea mea de până acum se vede clar că apar două teme: justiție, care este sub atacul peședistilor, și proasta guvernare, care încearcă prin OUG să creeze impresia că lucrează pentru România, în realitate această avalanșă de OUG vrea să acopere lipsa de soluții. PSD nu are soluții pentru România.

Exact aceste două teme le-am propus românilor pentru referendumul din 26 mai. Prima temă, justiția. Aștept să spună românii că nu sunt de acord cu politicienii corupți. În sensul că, DA, suntem de acord cu... interzicerea corupției am vrut să spun. Dar din păcate așa departe nu putem să mergem, și atunci spunem DA, suntem de acord cu interzicerea amnistierii.

A doua întrebare, DA, suntem de acord să se interzică OUG în justiție și în politica penală.

Iată că avem ocazia deosebită să decidem viitorul României pe 26 mai, avem și alegeri europene și referendum. Ambele sunt despre viitorul României, despre viitorul european al României, iar într-o democrație lucrurile în politică se schimba prin vot. Așadar, votați pe 26 mai.

Știrea inițială:

„Președintele României, domnul Klaus Iohannis, va susține miercuri, 15 mai a.c., ora 12:00, o declarație de presă, la Palatul Cotroceni”, a transmis Administrația Prezidențială în urmă cu scurt timp.

Șeful statului a făcut în ultimele zile noi atacuri la adresa PSD, în contextul în care promovează referendumul pentru justiție, din 26 mai, din aceeași zi cu alegerile europarlamentare.

Klaus Iohannis a spus ieri că România a fost „extrem de aproape” de a scăpa de MCV şi de a intra în spaţiul Schengen. Însă, europenii s-au răzgândit din cauza guvernării PSD, o guvernare toxică pentru ţara noastră, a adăugat preşedintele.

„Am avut multe discuţii cu lideri europeni. Şi despre Schengen, şi despre MCV şi am fost foarte aproape să rezolvăm aceste două probleme, extrem de aproape, dar ce să vezi! Am avut din ianuarie 2017 o guvernare care, în loc să consolideze instituţiile statului, s-a apucat să distrugă instituţiile, să îndoaie legile justiţiei pentru ei, nu pentru România şi atunci foarte mulţi au început iar să aibă îndoieli. Nimeni din UE nu are îndoieli în ce priveşte voinţa poporului român. Problema este Guvernul, această guvernare toxică, pesedistă, eşuată care vrea să ne ducă în timp înapoi în loc să ne ducă înainte. De-asta nu suntem în Schengen şi de asta MCV nu se va ridica prea curând. Umblă ei şi povestesc că europenii nu ne vor. Fals. Singurii vinovaţii sunt pesediştii. E păcat. Şi, cum scrie chiar pe panoul lor – România merită mai mult decât PSD”, a spus preşedintele.