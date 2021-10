Președintele Klaus Iohannis participă vineri la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, unde liderii UE vor discuta despre pandemia de COVID-19, prețurile la energie, migrație și politica comercială europeană și relațiile externe ale Uniunii.

Declarațiile președintelui Klaus Iohannis:

Avem Consiliul European de toamnă. Sunt destul de multe teme pe care le dezbatem, dar m-aș opri asupra a două chestiuni dezbătute ieri și care pentru noi sunt foarte importante. Este chestiunea legată de energie, climă și green deal. Noi știm că avem o problemă cu prețurile la energie, mai ales cu prețurile la electricitate.

Noi am găsit soluții pentru familiile cu venituri mici, vulnerabile, avem o legislație gata pregătită și vor fi compensate facturile. Noi am rezolvat problema pentru lunile următoare, însă chestiunea nu este simplă.

Dacă prețurile vor crește, aceste creșteri se vor reflecta și în alte prețuri și nu este de dorit.

Am fost foarte ferm și foarte clar. Trebuie să găsim pe lângă soluțiile naționale și soluții europene ferme.

Am solicitat să avem un plan clar pentru această iarnă, să vedem unde s-a greșit de au crescut prețurile și să luăm măsuri ca aceste prețuri să revină la normalitate.

Dacă vrem să merge spre o economie mai verde avem nevoie de soluții intermediare. Este posibil ca în 2040-2050 sursele regenerabile să reprezinte o parte foarte mare din producția de energie. Dar până atunci trebuie să folosim centralele nucleare. Să le modernizăm și să le extindem. Noi în România trebuie să folosim gazul natural pentru electricitate și industrie.

Pentru asta ar fi excelent și asta am insistat, ca acestea să fie finanțabile prin bani europeni. Asta ar însemna un act delegat și am solictat Comisiei să vină cât mai repede.

Alte chestiuni care țin de combaterea schimbărilor climatice trebuie abordate mai repede, mai bine. Se discută despre taxarea carbonului la granițele UE. Să nu importăm mărfuri produse în afară. Trebuie să avem grijă să nu omorâm economia noastră europeană.

Eu vreau să combatem sărăcia energetică. Orice român să își permită curentul, gazul, energia.

A doua chestiune este combaterea pandemiei. Știți foarte bine, acasă situația este foarte complicată. Am vorbit despre o catastrofă în domeniu. Spitalele sunt pline, medicii lucrează non-stop, locuri la ATI nu mai sunt, am apelat la ajutorul european și am primit sprijin de la 8 state europene.

Este un lucru important și arată în această situație disperată că solidaritatea europeană nu e doar o expresie este un fapt. Le-am mulțumit partenerilor noștri și prieteni care ne ajută.

Însă, noi trebuie să jucăm rolul nostru. Și aici repet foarte clar, nu există altă soluție decât vaccinarea. Și trebuie să acceptăm acest lucru.

În toate statele din vestul europei pandemia a fost domolită prin vaccinare. Sunt rate de vaccinare de 80-90%. Noi de ce nu putem? de ce să dăm ascultare unora care vorbesc prostii în spațiul public și vă fac să nu vă vaccinați să ajungeți la terapie intensivă.

Dragi români, mergeți și vă vaccinați să nu mergeți la spital și să termină cu această pandemie.

Nimeni nu se poate vaccina în locul nostru.

Întrebări: Care sunt soluțiile care să compenseze creșterile de preț la energie la nivel european?

Soluțiile se găsesc dar trebuie acceptate și puse în practică. Nu există mecanisme europene de compensare. Noi am găsit soluții pentru persoanele cu venituri mici. Dar dacă vorbim de reducerea dependenței de gazul rusesc, soluția este conuscută. Dezvoltarea unor alte surse. La noi, nuclear, vânt, solar. Și gazul din Marea Neagră.

Pentru Europa există gaz în nordul Africii, dar trebuie dezvoltată infrastructura de transport. Sunt schimbări profunde în întreaga piață care vor dura poate un deceniu sau chiar mai mult.

Includerea energiei nucleare între sursele verzi de energie. Ce șanse sunt ca pe fondul acestei crize, energia nucleară să fie stabilită între sursele verzi de energie?

România este parte din grupul stratelor europene care dorește să producă energie în centralele nucleare. Cum s-a exprimat Franța, ne-am exprimat și noi. Noi suntem în grupul de state care promovează nuclear și gaz ca măsuri de tranziție.

Nu toată lumea în Europa dorește aceste lucruri. Sunt două grupuri. sunt alții care sunt mai reticenți. Vom vedea cum evoluează lucrurile. Noi vom dezvolta centralele nucleare și rețeaua de gaz metan. Optimal a fi să beneficiem și de finanțare și de fonduri europene.

România are capacități de stocare și dacă se găsește o soluție europeană vom fi parte din ea

Guvernul minoritar PNL-UDMR cu sprijin PSD. Ce șanse are să reziste?

Trebuie să vedem lucrurile așa cum le văd românii. Trebuie să se termine criza politică, care a fost să arate cât de importanți sunt și au reușit să arate cât de neimportanți sunt.

Acum l-am desemnat pe domnul Ciucă să formeze un guvern care să rezolve problemele românilor. Pandemia, reformele, crizele. Mi-am asumat aceste reforme din 2014 și sunt hotărât să mă implic toatal.

Avem nevoie de o justiție dreaptă corectă. Legile justiției sunt cum erau pe vremea lui Dragnea. Nu putem rămâne așa.

Avem nevoie de reformă în administrație, pensii, salarii publice. Toate aceste lucruri au rămas în nelucrare. Coaliția nu a reușit să rezolve aceste probleme. Zilele trecute au arătat care au fost crizatorii. Cei care trebuiau să facă reforme au produs crize.

Trebuie să ne apucăm de treabă cu cei care vor să fie cu noi. Cineva trebuie să guverneze și cineva să aprope prin majorități. E un calcul pe care l-am făcut pentru români.

Dacă va fi un guvern pentru un an, doi, vom vedea, dar trebuie cineva să guverneze.

Am luat o decizie, s-a format un guvern, problema practică e de formarea guvernului și domnul Ciucă a fost propus de PNL așa cum știm cu toții.

Editor : R.K.