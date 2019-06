Klaus Iohannis, despre președinția română a Consiliului UE: Mulți se așteptau să fim mediocri, echipa română a reușit ceva neașteptat

Președinția română a Consiliului Uniunii Europene a fost lăudată de Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene și de Donald Tusk, președintele Consiliului European, după încheierea unei ședințe a Consiliului European. Întrebat de „moștenirea” președinției române, președintele Klaus Iohannis a declarat că „echipa românbă a reușit ceva neașteptat”.

Reporter: Care este moştenirea pe care o lasă preşedinţia română acum când întreaga europă se transformă de la un peisaj politic la altul?

Klaus Iohannis: Pentru că reprezint preşedinţia română, cred că aţi observat ideile pe care le-am cuprins în expunerea mea. Nu cred că e bine să vorbim de o moştenire, nu poţi crea o moştenire în şase luni. Dar cred că poţi face o treabă bună, voi încheia într-un mod neaşteptat. Puţini au avut aşteptări mari când am început preşedinţia, mulţi se aşteptau să fim mediocri, dar eu am luat foarte în serios laudele preşedinţilor Tusk şi Juncker. Preşedinţia română a încheiat 90 de dosare ceea ce arată nu numai intensitatea şi cantitatea muncii noastre ci şi calitatea, pentru că suntem buni parteneri, negociatori şi instituţii cu standarde ridicate, iar echipa română a reuşit ceva neaşteptat, de aceea am spus că preşedinţia română a fost surprinzătoare pentru că a avut rezultate mult mai bune decât se aşteptau toţi. Dacă putem să spunem că asta e o moştenire, că România se descurcă mai bine decât arată imaginea ei, atunci vorbim de o moștenire bună.

Klaus Iohannis, Donald Tusk și Jean-Claude Juncker au susținut o declarație de presă comună la finalul ședinței Consiliului European.