Klaus Iohannis l-a desemnat pe Florin Cîțu pentru funcția de prim-ministru

Florin Cîțu, ministrul interimar al Finanțelor, este propunerea președintelui Klaus Iohannis să ocupe funcția de premier. Anunțul a fost făcut miercuri seară, după consultările de astăzi cu partidele parlamentare.

Declarațiile președintelui Klaus Iohannis:

„Am încheiat sesiunea de consultări cu partidele și cred că e bine să recapitulăm pe scurt de ce am ajuns iarăși la consultari și la desemnări.

PNL a constituit un guvern care s-a apucat să repare lucrurile care au fost stricate. Guvernul Orban a venit cu o agendă refomatoare, a reușit în timp record să vină cu buget pe anul 2020 și s-a apucat de lucruri importante, printre care schimbarea legislației privind alegerile locale. Acest lucru nu a fost agreat de PSD, care s-a opus vehement reformelor. A reușit să adune o majoritate care a trecut o moțiune de cenzură prin Parlament.

După care am dorit să deblochez repede situația. Am convocat consultări, am desemnat un prim-ministru. Surpriza neplăcută – PSD a început de tergiverseze procedurile. Au trecut cele 15 zile în care ar fi trebuit să aibă un vot, nu s-a votat și atunci am intrat în riscul unui blocaj total în Parlament. Pentru a depăși blocajul, Ludovic Orban și-a depus mandatul.

Noi nu ne dorim să blocăm România, noi ne dorim să mergem mai departe, să rezolvăm problemele țării.

După consultări, acum am decis deja să fac o desemnare. Așadar, am decis să desemnez pentru poziția de prim-ministru pe domnul Vasile Florin Cîțu, actualmente ministru al Finanțelor, care se va prezenta, sper, într-un timp scurt în fața Parlamentului cu o echipă guvernamentală și cu un program de guvernare.”

„Nici în cele mai negre vise nu îl vom vota pe Florin Cîțu”, a spus Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, astăzi, după consultprile cu șeful statului.

Alte nume vehiculate pentru desemnare erau cele ale lui Nicolae Ciucă, Bogdan Aurescu și Cătălin Predoiu.

Deși nu a mai fost nominalizat, așa cum au anunțat liberalii că îl susțin, este posibil ca Ludovic Orban să facă parte din noul guvern propus pentru a fi respins de Parlament, pe un post de vicepremier sau la un portofoliu important.

Totodată, liberalii susțin că din noul Cabinet vor dispărea câteva nume controversate, în frunte cu ministrul Sănătății, Victor Costache, acuzat că a dăunat grav imaginii partidului prin gafele de comunicare în scandalul reformei din Sănătate.

Și ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, ar putea fi schimbat din funcție, după ce l-a iritat pe șeful său, Ludovic Orban, cu subiectul Irina Rimes, ambasador al lui Brâncuși. Ministrul Dezvoltării, Ion Ștefan, ar putea pierde și el nominalizarea, din aceleași motive de imagine proastă.

Redactor: G.C.