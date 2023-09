Iohannis, întrebat cum contribuie la găsirea unor soluții pentru Delta Dunării: Contribuția mea constă în faptul că am venit aici

Președintele Klaus Iohannis a vizitat, vineri, împreună cu soția sa, Delta Dunării. La finalul vizitei, acesta a declarat că „Delta Dunării este un loc mirific”, însă „dincolo de aceste lucruri foarte frumoase, trebuie să vedem și care sunt problemele”. Printre acestea se numără, potrivit președintelui, pescuitul excesiv, poluarea și bărcile care merg cu viziteză.

„Probleme sunt începând de la pescuitul excesiv, la probleme poate de turism care poate fi mai frumos organizat pentru cei care vin, sunt locuri extraordinar de frumoase pe care nu le văd de obicei turiștii, mulți trec cu barca cu mare viteză și, în loc să vadă Delta, alungă Delta, este păcat și aici mai avem foarte multă muncă de convingere de dus. Sunt probleme care, la prima vedere nu apar, probeme legate de poluare și ele trebuie rezolvate, și poluarea nu este doar poluare locală, chit că și aceasta există - este o poluare care vine mai de sus de pe Dunăre”, a declarat președintele.

Acesta spune că „sunt foarte multe probleme care trebuie rezolvate, sunt foarte bucuros că domnul ministru Fechet a venit cu mine astăzi, aici, în Deltă. Am discutat deja și sunt câteva chestiuni care pot fi rezolvate în termen relativ scurt și relativ simplu, sunt alte lucruri care necesită mult mai mult timp.”

Întrebat de un jurnalist care sunt soluțiile concrete identificate și cum contribuie el la rezolvarea lor, președintele a răspuns: „Contribuția mea constă în faptul că am venit aici și am atras atenția asupra acestor chestiuni, că am discutat cu autoritățile centrale și locale, iar soluțiile foarte concrete o să le prezinte ministerul, județul, primăria, administratorul Deltei atunci când se pun în practică.”

Editor : Robert Kiss