Klaus Iohannis: Lupta împotriva schimbărilor climatice trebuie să fie echitabilă pentru economie și cetățeni

Președintele Klaus Iohannis spune că lupta împotriva schimbărilor climatice trebuie făcută în mod echitabil, asftel încât să nu fie afectate nici economiile statelor membre UE, nici cetățenii. Uniunea Europeană și-a stabilit ca țintă reducerea cu 55% a emisilor poluante până în 2030 și atingerea neutralității climatice până în 2050.

„Schimbările climatice nu cunosc granițe naționale, nicio parte a globului nu este ferită. Din păcate, și la noi am avut secetă, agricultorii știu foarte bine ce greu a fost, am avut valuri de căldură, chiar acum câteva zile am avut inundații care au produs pagube însemnate. Nici noi nu suntem feriți și de aceea vrem să fim parte a Europei care luptă pentru prevenirea schimbărilor climatice”, a spus Klaus Iohannis înainte de summit-ul Consiliului European.

„Pe de altă parte, trebuie să avem grijă ca această luptă să fie echitabilă. Împărțirea sarcinilor trebuie să fie echitabilă, trebuie să țină cont de nivelul de dezvoltare a fiecărei țări, de economia fiecărei țări și, evident, de cetățeni. Lupta împotriva schimbărilor climatice trebuie să fie suportabilă și pentru economiile naționale, dar și pentru fiecare cetățean în parte. Mă voi implica foarte mult în continuare pentru a avea un regulament echitabil care ne pune în situația să ducem această luptă împotriva schimbărilor climatice, dar cu o împărțire echitabilă a sarcinilor”, a adăugat el.

