Klaus Iohannis: Medicii care lucrează cu bolnavi de COVID vor primi bonus lunar de 500 de euro

Medicii care lucrează cu pacienți infectați cu noul coronavirus vor primi un bonus lunar de 500 de euro. Solicitarea a fost făcută către premierul Ludovic Orban de președintele Klaus Iohannis, joi, în cadrul videoconferinței în care s-a discutat situația critică de la spitalul Suceava.

„Și vreau în acest cadru să vă anunț de o măsură pe care am solicitat-o Guvernului României, în acest sens am avut astăzi mai multe discuții.

Personalul medical, medicii noștri sunt linia noastră de apărare împotriva epidemiei.

Avem încredere în ei, ne punem speranțele în ei, dar trebuie să fim foarte conștienți că pentru ei este o situație de stres major, este un pericol suplimentar la care se expun, avem aștepări mari de la ei și atunci, în consecință, cred că este corect să recunoaștem această situație și să recunoaștem, evident, că este nevoie și de un pic mai mult decât cuvinte furmoase.

Deci, am solicitat astăzi Guvernului să identifice fonduri europene suficiente pentru a putea plăti un bonus lunar medicilor și personalului medical care lucrează cu pacienți COVID. Și vorbesc aici despre un bonus consistent, de câteva sute de euro pe lună.

Cred că o sumă de 500 de euro pe lună pentru medicii și personalul medical care lucrează cu pacienți COVID ar fi un bonus onorabil.

Am promisiuni din Guvern, am vorbit cu Premierul Orban, cu ministrul Fondurilor Europene, am promisiuni că în foarte puțin timp vor veni cu soluții foarte concrete.

Trebuie să știți că mă bazez pe dumneavoastră toți, și autoriăți centrale, și autorități locale din Suceava, să rezolvăm repede și bine această situație. ”, a spus președintele Iohannis în cadrul videoconferinței.