Live TV

Klaus Iohannis, sfetnic pentru demnitarii români. „Este nevoie totuşi de expertiza unui om care a petrecut 10 ani la Cotroceni”

Data actualizării: Data publicării:
Ambasadorul României în SUA Andrei Muraru alături de fostul președinte Klaus Iohannis FOTO Facebook / Andrei Muraru
Ambasadorul României în SUA Andrei Muraru alături de fostul președinte Klaus Iohannis FOTO Facebook / Andrei Muraru

Ambasadorul României în SUA Andrei Muraru, consilier prezidenţial în mandatul lui Klaus Iohannis, susţine că mai schimbă mesaje cu fostul şef al statului. Oficialul este de părere că România are nevoie de expertiza lui Klaus Iohannis şi speră că „perioada de linişte” a fostului președinte să dureze cât mai puţin. „Mi-ar face mare plăcere să-l văd conferenţiind pe diferite teme, discutând cu liderii politici, ajutând într-un fel sau altul cu expertiză, cu contactele pe care le-a construit”, a spus Andrei Muraru, la Prima TV. Fostul preşedinte Klaus Iohannis nu a mai apărut în spaţiul public din luna februarie, când a demisionat de la Palatul Cotroceni. 

Andrei Muraru, fost consilier prezidenţial, în prezent ambasador al României în SUA, a fost întrebat, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, dacă a mai ţinut legătura cu fostul preşedinte Klaus Iohannis.

„Acum ne despart 10.000 de kilometri şi domnia s-a a părăsit Bucureştiul. Sigur, schimbăm mesaje, dar mi-ar face o mare plăcere să-l văd pe fostul preşedinte implicat, aşa cum se implică foştii preşedinţi americani, pentru că ei au o viaţă publică în timpul mandatului şi apoi o viaţă publică după mandat. Există celebrele biblioteci prezidenţiale, care gestionează nu doar arhiva unui fost preşedinte, ci şi memoria mandatului. Şi cred că în această traumă colectivă pe care am trăit-o, în această perioadă complicată, cu multe ambiguităţi, cu un orizont foarte mare de aşteptare din partea românilor, este nevoie totuşi de expertiza unui om care a petrecut 10 ani la Cotroceni şi mi-ar face mare plăcere să-l văd conferenţiind pe diferite teme, discutând cu liderii politici, ajutând într-un fel sau altul cu expertiză, cu contactele pe care le-a construit. Totuşi, sunt şase luni de când şi-a încheiat mandatul, care s-a prelungit până în februarie, când a decis să demisioneze. Şi cred că putem cu toţii să înţelegem că oricine ar avea nevoie de o perioadă de linişte. Cât va dura asta? Eu sper cât mai puţin”, a spus Andrei Muraru, la Prima TV.

Ambasadorul României în SUA a mai fost întrebat dacă mai schimbă mesaje şi cu fostul premier Marcel Ciolacu. „Nu, nu mai schimb. Am schimbat odată, dar nu mai schimb”, a răspuns Andrei Muraru.

În decembrie 2023, premierul României Marcel Ciolacu a avut mai multe întâlniri cu oficiali americani în SUA. În timpul vizitei, ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a afirmat că a fost exclus de Marcel Ciolacu de la toate întâlnirile politice. Întrebat, la acea vreme, dacă l-ar fi rechemat din postul de ambasador, în cazul în care decizia ar fi stat în pixul său, şi nu al preşedintelui, Marcel Ciolacu a spus: „Categoric”. Până la urmă, Andrei Muraru nu a fost rechemat în ţară. Ministru al Afacerilor Externe era la acea vreme Luminiţa Odobescu, fost consilier al preşedintelui Klaus Iohannis. La rândul său, Andrei Muraru a fost consilier prezidenţial timp de 7 ani în mandatul lui Klaus Iohannis.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - MITING ELECTORAL - NICUSOR DAN - 11 MAI 2025
1
Nicușor Dan, despre viața familiei sale sub paza SPP: Trebuie să te duci până la...
Archive - Farewell To Designer Giorgio Armani, The King Of Fashion, Dies At 91
2
Cine va moșteni imperiul construit de Giorgio Armani: „Regele modei” anunțase în 2022 că...
masina politie
3
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a...
528342362_18523948858056538_7223527712107255351_n
4
Anchetă în cazul schemei cu panouri fotovoltaice. Alexandru Nazare: „Am cerut ANAF să...
photo-collage.png - 2025-09-04T190457.404
5
Cea mai mare firmă-fantomă din România, validată de ANAF. Sediul principal, o toaletă...
Nu s-a mai întâmplat asta de 25 de ani! Alcaraz și Sinner au reacționat, când au aflat ce decizie a luat Donald Trump
Digi Sport
Nu s-a mai întâmplat asta de 25 de ani! Alcaraz și Sinner au reacționat, când au aflat ce decizie a luat Donald Trump
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
covid
„Controlul maselor prin COVID”. Conferință conspiraționistă despre...
raed arafat
Cum a fost evitată o catastrofă la benzinăria din Timiș. Raed Arafat...
andrei muraru intr-un interviu pentru digi24
Ambasadorul României în SUA: „Subiectul privind anularea alegerilor...
SANTIER - AUTOSTRADA A1 - SIBIU-ORASTIE
Banii pentru drumuri s-au terminat. Ministerul Transporturilor amână...
Ultimele știri
Soluția PMB pentru apa caldă din București: cumpără ELCEN. De unde ia bani și care sunt avantajele, potrivit lui Stelian Bujduveanu
Imperiul Armani. Ce bogăție lasă în urmă „regele” modei: haute couture, hoteluri, restaurante, 9.000 de angajați și o echipă de baschet
Andrei Muraru, „rezervat optimist” cu privire la includerea României în Viza Waver; „Ponta şi Simion au adus deservicii profunde”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Cum-au-fost-surprinsi-Carmen-si-Klaus-Iohannis-in-timpul-liber.-Cei-doi-stiu-sa-se-relaxeze.-Foto
ANAF le cere soților Iohannis să plătească în mod voluntar banii datorați, cu referire la imobilul din Strada N. Bălcescu din Sibiu
Ambasadorul României în SUA, despre includerea în programul Visa Waiver: S-au parcurs paşi importanţi, dar nu există nicio garanţie
klaus iohannis face declaratii
Ce va face RAAPPS cu „Palatul Împăratului”, vila renovată cu milioane de euro de la bugetul de stat pentru Klaus Iohannis
klaus-carmen-iohannis-scaled
Cine este politicianul care susține că a declanșat procedura prin care ANAF îi cere un milion de euro lui Klaus Iohannis
klaus iohannis face declaratii
Klaus Iohannis, somat de ANAF să plătească o datorie de aproape un milion de euro
Partenerii noștri
Pe Roz
O creatoare de conținut s-a căsătorit cu un bărbat mai mare decât ea cu 17 ani, iar acum divorțează: „Nu...
Cancan
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?!
Fanatik.ro
Dieta surprinzătoare cu care Ilie Dumitrescu încetinește îmbătrânirea. Super-alimentele pe care le consumă în...
editiadedimineata.ro
Pierderea simțului mirosului ar putea fi un semn precoce al bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Mitică Dragomir, cea mai „gastronomică” analiză după România – Canada 0-3: „Varză, salată de cartofi, ciorbă...
Adevărul
Un generalul rus îl informează pe Putin „dincolo de mormânt”. Momente stranii în timpul unei vizite la...
Playtech
La câți metri de drum poți construi o casă. Ce spune legislația actuală
Digi FM
La o întâlnire cu prietenele. Cameron Diaz, în blugi și cămașă albă, pe străzile din NYC, într-o zi de...
Digi Sport
Selecționerul Canadei a dat declarația serii, după ce a umilit România pe Arena Națională
Pro FM
Lady Gaga, relaxare pe iaht, în costum de baie, alături de logodnic și prieteni. Și-a arătat tatuajele de pe...
Film Now
"E un miracol că încă sunt în viață!" Charlie Sheen, la 60 de ani, după o viață de excese și probleme
Adevarul
Povestea de film a europeanului care ajuns o legendă în America. S-a întors împotriva propriului popor după...
Newsweek
Care pensii mai cresc anul acesta? Deficitul la plățile sociale a crescut cu 10.000.000.000 lei
Digi FM
Războiul între frați, relansat. Cel mai tânăr fiu al lui Alain Delon solicită anularea ultimului testament al...
Digi World
Clip viral cu o simulare care arată de ce poziția de siguranță poate face diferența dintre viață și moarte...
Digi Animal World
Un cățel obez, care cântărea 22 de kilograme, a primit o a doua șansă la viață. Ce a făcut o îngrijitoare...
Film Now
Jessica Chastain, apariție rară în public alături de soțul ei, Gian Luca. Împreună au doi copii. „Sunt totul...
UTV
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, a născut un băiețel. Actrița a devenit bunică