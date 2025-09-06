Klaus Iohannis, sfetnic pentru demnitarii români. „Este nevoie totuşi de expertiza unui om care a petrecut 10 ani la Cotroceni”

Ambasadorul României în SUA Andrei Muraru, consilier prezidenţial în mandatul lui Klaus Iohannis, susţine că mai schimbă mesaje cu fostul şef al statului. Oficialul este de părere că România are nevoie de expertiza lui Klaus Iohannis şi speră că „perioada de linişte” a fostului președinte să dureze cât mai puţin. „Mi-ar face mare plăcere să-l văd conferenţiind pe diferite teme, discutând cu liderii politici, ajutând într-un fel sau altul cu expertiză, cu contactele pe care le-a construit”, a spus Andrei Muraru, la Prima TV. Fostul preşedinte Klaus Iohannis nu a mai apărut în spaţiul public din luna februarie, când a demisionat de la Palatul Cotroceni.

Andrei Muraru, fost consilier prezidenţial, în prezent ambasador al României în SUA, a fost întrebat, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, dacă a mai ţinut legătura cu fostul preşedinte Klaus Iohannis.

„Acum ne despart 10.000 de kilometri şi domnia s-a a părăsit Bucureştiul. Sigur, schimbăm mesaje, dar mi-ar face o mare plăcere să-l văd pe fostul preşedinte implicat, aşa cum se implică foştii preşedinţi americani, pentru că ei au o viaţă publică în timpul mandatului şi apoi o viaţă publică după mandat. Există celebrele biblioteci prezidenţiale, care gestionează nu doar arhiva unui fost preşedinte, ci şi memoria mandatului. Şi cred că în această traumă colectivă pe care am trăit-o, în această perioadă complicată, cu multe ambiguităţi, cu un orizont foarte mare de aşteptare din partea românilor, este nevoie totuşi de expertiza unui om care a petrecut 10 ani la Cotroceni şi mi-ar face mare plăcere să-l văd conferenţiind pe diferite teme, discutând cu liderii politici, ajutând într-un fel sau altul cu expertiză, cu contactele pe care le-a construit. Totuşi, sunt şase luni de când şi-a încheiat mandatul, care s-a prelungit până în februarie, când a decis să demisioneze. Şi cred că putem cu toţii să înţelegem că oricine ar avea nevoie de o perioadă de linişte. Cât va dura asta? Eu sper cât mai puţin”, a spus Andrei Muraru, la Prima TV.



Ambasadorul României în SUA a mai fost întrebat dacă mai schimbă mesaje şi cu fostul premier Marcel Ciolacu. „Nu, nu mai schimb. Am schimbat odată, dar nu mai schimb”, a răspuns Andrei Muraru.



În decembrie 2023, premierul României Marcel Ciolacu a avut mai multe întâlniri cu oficiali americani în SUA. În timpul vizitei, ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a afirmat că a fost exclus de Marcel Ciolacu de la toate întâlnirile politice. Întrebat, la acea vreme, dacă l-ar fi rechemat din postul de ambasador, în cazul în care decizia ar fi stat în pixul său, şi nu al preşedintelui, Marcel Ciolacu a spus: „Categoric”. Până la urmă, Andrei Muraru nu a fost rechemat în ţară. Ministru al Afacerilor Externe era la acea vreme Luminiţa Odobescu, fost consilier al preşedintelui Klaus Iohannis. La rândul său, Andrei Muraru a fost consilier prezidenţial timp de 7 ani în mandatul lui Klaus Iohannis.

Editor : I.B.