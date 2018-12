Klaus Iohannis: România este pregătită pentru preluarea președinției Consiliului UE

România este pregătită pentru preluarea președinției Consiliului UE, a declarat Klaus Iohannis, vineri, după întâlnirea cu cancelarul austriac Sebastian Kurz. Declarația este total opusă față de cea de acum câteva săptămâni. Președintele României a explicat că atunci a făcut acea declarație după demisia inexplicabilă a lui Victor Negrescu de la Ministerul pentru Afaceri Europene, dar între timp România a trecut peste această criză rapid prin numirea unui nou ministru.

„Președintele Klaus Iohannis se bucură de recunoaștere, are experință în activitatea Consiliului și pentru toată lumea este un partener de discuție apreciat și știu că predarea, cel puțin la noi doi, se face complet neproblematic”, a spus Sebastian Kurz, cancelarul Austriei.

„Este bine să vedem declarații ale politicienilor în contextul în care au fost făcute. Acum câteva săptămâni am spus că noi nu suntem pregătiți corespunzător deoarece, la momentul acela, ministrul nostru pentru afaceri europene a demisionat în mod neașteptat și cu explicații neclare. A fost o problemă la momentul acela. În mod corespunzător am spus ceea ce am spus. Prin retragerea acelui ministru o serie întreagă de măsuri de pregătire s-au blocat. Dar, într-un timp record, am reușit să finalizăm criza de personal și a fost numit un nou ministru, un diplomat cu experiență”, a spus Klaus Iohannis.

„De aceea, după foarte puțin timp, am putut să continuăm pregătirile cu același elan. La două-trei săptămâni după aceea am spus că pregătirile merg bine, iar între timp să afirm fără nicio reținere că da, România este pregătită pentru preluarea președinției Consiliului UE. Suntem bine pregătiți pe această temă, ieri am purtat o discuție cu guvernul român și avem încrederea că vom gestiona în mod rezonabil această președinție în ciuda faptului că sunt și teme dificile, cum ar fi Brexitul, problema migrației, bugetul multianual al UE. Specialiștii noștri sunt pregătiți”, a compltat șeful statului.

