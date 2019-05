Klaus Iohannis: Românii sunt pro europeni, ne dorim să fim în UE, indiferent ce spun unii lideri politici ca să sune interesant

Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri seară, înaintea summitului informal de mâine de la Sibiu, că în România se decide viitorul UE, iar Uniunea va fi „puternică” și „pentru cetățenii europeni”. „Noi, românii, suntem europeni iar europenii recunosc asta. România este recunoscută, românii contează”, a punctat șeful statului.

Foto: InquamPhotos/George Călin

„Luxemburg și Sibiu au o istorie veche, aproape de 1000 de ani. Mulți sași au venit din zona care la vremea respectivă a fost marele ducat al Luxemburgului. În secolul XIX s-a descoperit această istorie comună. Mult mai important pentru zilele noastre este legătura importantă și puternică, când Sibiu și Luxemburg au fost capitale culturale europene”, a spus Klaus Iohannis într-un interviu pentru TVR.

„Mâine se desfășoară summitul informal, toți liderii europeni vin în România și în această sală vom discuta despre viitorul UE. Europa vine în România, viitorul UE se planifică de aici de la noi, din România, din Sibiu. Noi suntem în UE de 12 ani și faptul că summitul se întâmplă în România arată că am parcurs un drum lung, un drum bun. Nu ne-a fost ușor, nu ne-a nimeni, nimic pe gratis. Am munict pentru asta. Am parcurs acest drum convinși fiind că locul României este în Europa și mâine dovedim că locul Europei este în România”, a adăugat șeful statului.

„Românii sunt pro europeni, ne dorim să fim în UE, indiferent ce spun unii lideri politici ca să sune interesant. Noi, românii, suntem europeni iar europenii recunosc asta. România este recunoscută, românii contează”, a mai spus Iohannis.

Întrebat dacă se va da semnalul revigorării UE, șeful statului a răspuns „cu siguranță”.

„După multele crize, este evient că a apărut ici colo un sentiment de insecuritate, cu toate că noi, liderii politici, am găsit soluțiile potrivite. Acum suntem convinși că este momentul pentru un semnal pozitiv. Trebuie să arătăm românilor, europenilor, că dorim să rămânem împreună, vrem o UE puternică, o UE pentru cetățenii europeni. Aceste lucruri le vom arăta. Vom aproba declarația de la Sibiu, care vine să consfințească aceste lucruri”, a subliniat președintele.

Klaus Iohannis, despre alegerile din 26 mai: Votul românilor contează

Klaus Iohannis a adăugat că declarația de la Sibiu va avea un mesaj „foarte clar”: „de optimism, de unitate, de solidaritate, de claritate, de viziune pentru viitor”.

„Brexitul nu va fi tema discuției. El generează o criza majoră pentru UE, dar a generat și lucruri pozitive: noi, ceilalți 27, suntem foarte hotărâți să râmânem împreună, nu se mai discută despre plecarea niciunuei țări. A creat mai mult unitate, mai mult solidaritate”, a precizat șeful statului.

În ceea ce privește alegerile europarlamentare din 26 mai, Klaus Iohannis a spus că „sunt politicieni care spun că nu contează, că nu contează referendumul. Prin vot, România contează și românii contează. Votul românilor contează, iar votul românilor decide cine ne reprezintă în Parlamentul European”.

