Klaus Iohannis: Guvernul va promova în scurt timp o legislație pentru alegerea primarilor în 2 tururi

Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat miercuri în cadrul ceremoniei de decorare a unor personalități din domeniul culturii că Guvernul va adopta „în foarte scurt timp” o legislație pentru alegerea primarilor în două tururi. Șeful statului a refuzat însă să spună dacă Executivul își va asuma răspunderea sau va da ordonanță de urgență.

„În foarte scurt timp Guvernul va promova o legislație pentru alegerea primarilor în două tururi. Alegerea primarilor în două tururi va fi promovată de guvern în foarte scurt timp. Este soluția cea mai bună. Evident că asta este o chestiune care va trebui apoi să între în circuitul legislativ și vom vedea cum decurg lucrurile. Veți primi de la guvern curând variantele pe care le va promova. Nu este rolul meu să spun ce va face Guvernul”, a spus Klaus Iohannis, la Cotroceni.

Liderii PSD au decis în ședința Comitetului Executiv de marți că vor depune o sesizare la CCR în același timp cu depunerea unei moțiuni de cenzură dacă Guvernul își asumă răspunderea pe adoptarea legii privind alegerea primarilor în două tururi, au declarat surse social-democrate pentru Mediafax.

Ludovic Orban a declarat că există mai multe variante pentru a se reveni la alegerea primarilor în două tururi, fie prin adoptarea unui proiect de lege în Parlament, fie prin asumarea răspunderii de către Guvern sau prin ordonanță de urgență.

Klaus Iohannis, despre alegerile anticipate

"Alegerile anticipate se impun dintr-un motiv foarte clar. În 2019 am avut alegeri europarlamentare care au fost câștigate net de PNL, am avut alegeri prezidențiale câștigate de mine drept candidat din partea PNL. Toate sonddajele din ultima vreme arată că românii își doresc o schimbare și ca PSD să plece de la putere. Trebuie să fim realiști: am câștigat europarlamentarele, am câștigat prezidențialele, dar PSD-ul nu dorește să lase puterea din mână. Atunci este natural să purcedem cât mai repede la alegeri anticipate. Sigur, auzim tot felul de retorici și de la PSD și de la alte partide, fiecare vine cu sfaturi cum trebuie făcută politica, dar semnalele date de români sunt evidente, iar alegerile trebuie făcute cu cât mai repede, cu atât mai bine".

Majorarea alocațiilor copiilor

Klaus Iohannis mai a declarat că majorarea alocațiilor copiilor nu se poate aplica imediat, dar în câteva luni se vor găsi resursele necesare. ”Legea este în regulă, de aceea am promulgat-o. Problema care trebuie acum rezolvată este una care ține de bugetul național”, a mai spus el.

”Partea mea a fost de a analiza legea și de a decide promulgarea sau nepromulgarea. Legea este în regulă, de aceea am promulgat-o. Guvernul își dorește majorarea alocațiilor, însă problema care trebuie acum rezolvată este una care ține de bugetul național, care a fost aprobat înainte să se aprobe această lege care mărește alocațiile și sunt convins că guvernul va găsi soluția cea mai bună. Probabil nu se poate aplica imediat, dar în câteva luni se vor găsi soluțiile”, a declarat Klaus Iohannis.

El a mai spus că Executivul ”își face ultimele calcule”.

”Vreau să subliniez o chestiune foarte importantă fiindcă am observat câteva interpretări neconforme - și eu, și Guvernul ne dorim creșterea alocațiilor pentru copii”, a mai spus șeful statului.

PNL ia în calcul prorogarea termenului de intrare în vigoare a legii care prevede dublarea alocațiilor de stat, după ce Klaus Iohannis a promulgat legea.

Desființarea SIIJ

Iohannis speră ca desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor în Justiție (SIIJ) să rămână o variantă. Șeful statului a mai spus că acest lucru trebuie făcut prin procedură parlamentară, deoarece românii s-au exprimat clar că nu mai vor ordonanțe de urgență pe justiție.

„Secția specială, dacă rămâne varianta să se desființeze și sper să rămână, atunci acest lucru trebuie făcut prin procedură parlamentară. Românii au spus clar că nu își mai doresc ordonanțe de urgență în domeniul justiției”, a declarat Klaus Iohannis, miercuri, la Palatul Cotroceni, după ceremonia decorării unor personalități din domeniul culturii.

Ministrul Justiției Cătălin Predoiu a anunțat, miercuri, că se pregătește un proiect de lege privind Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, care va fi supus dezbaterii publice. Predoiu speră ca până în 1 februarie proiectul să fie gata.

Potrivit ministrului Justiției, efectele demersurilor trebuie analizate cu atenție, mai ales în privința dosarelor instrumentate de Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) și a competențelor.

Atât Guvernul, cât și ministrul Justiției Cătălin Predoiu au fost criticați la finele anului trecut, de o parte din magistrați, pentru memorandumul depus de cel din urmă în ședința Executivului, care propunea desființarea acestei secții.

