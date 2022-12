Klaus Iohannis: Aşteptarea mea e ca România să intre cu drepturi depline în 2023 în Schengen

Președintele Klaus Iohannis a spus, după discuții cu liderii europeni pe tema Schengen, că este optimist că procesul intrării României și Bulgariei va fi încheiat anul viitor, „cu un rezultat pozitiv”.

„Am făcut pași înainte în direcția bună, dar să nu aveți așteptări extraordinare. Am discutat cu persoanele implicate în această chestiune, am avut dezbaterea astăzi. Am făcut pași în direcția bună.

Concluzia mea e simplă: toți actorii au înțeles că avem o problemă care trebuie rezolvată”, a spus Iohannis.

„Sunt optimist şi în cursul anului 2023 sper să fie încheiat procesul cu un rezultat pozitiv pentru România şi Bulgaria”, a mai spus Iohannis.

„Am prezentat faptul că România e pregătită pentru a deveni parte a Schengen. Am spus şi ceva legat de solidaritate şi unitate. România e ţară de primă linie când vine vorba de războiul din Ucraina. Ne străduim şi facem faţă. Suntem țară de primă linie pentru migranți și controlăm fluxul migrator, avem rezultate foarte bune recunoscute de surse externe. Suntem țară de primă linie pentru transportul bunurilor ucrainene. 60% din produsele agricole exportate din Ucraina au mers prin România. Am reiterat aceste lucruri, să nu uite lumea că solidaritatea pe care am arătat-o noi a dus la așteptări, ateptăm și noi semne clare de solidaritate din partea UE, avem așteptări legitime să fim primiți în Schengen”, a continuat președintele.

El a spus că „nu a fost contrazis” de nimeni din liderii participanți la discuție.

„Este încă un drum pe care îl avem de parcurs. Votul Austriei şi votul mixt din partea Olandei sunt probleme care trebuie încă rezolvate, dar am tras concluzia că de data aceasta pregătirea va fi mai bună, mai profundă şi se doreşte o soluţie. Eu le-am spus că dorim o soluţie în decursul anului 2023. Aşteptarea mea e ca România să intre cu drepturi depline în decursul anului 2023 în Schengen”, a adăugat Iohannis.

„Nu am discutat despre un calendar concret şi nici nu cred că emomentul ca astăzi să discutăm despre un calendar concret. E nevoie de multe discuţii în perioada următoare”, a mai spus președintele.

