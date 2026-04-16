L-a sunat Lia Savonea pe Nicușor Dan? Răspunsul președintelui

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că a vorbit cu preşedinta Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea, în „lungile luni” în care s-a discutat de pensiile magistraţilor şi s-a şi întâlnit cu ea la Palatul Cotroceni.

„Am vorbit cu dânsa în lungile luni în care s-a discutat de pensiile magistraţilor. M-am şi întâlnit cu dânsa la Cotroceni. Şi, după cum ştiţi, cred că au fost două discuţii în care am pus faţă-n faţă politicieni cu reprezentanţi ai magistraţilor”, a spus preşedintele Nicuşor Dan.

Întrebat dacă are încredere că Savonea este cea mai bună opţiune pentru ÎCCJ, şeful statului a răspuns: „N-am spus niciodată asta. Domnia sa a fost aleasă de CSM în această poziţie, iar preşedintele României, conform legii, nu are niciun cuvânt de spus în asta”.

Șeful statului a menţionat că au fost „poate 150 de scrisori, documente” pe care le-a primit de la magistraţi, în condiţii de confidenţialitate, imediat după documentarul Recorder.

„Se spun nişte lucruri foarte grave despre sistemul de justiţie. Se spune că promovarea se face pe criterii de prietenie şi nu pe criterii de competenţă. Se mai spune şi că o Inspecţie Judiciară nu este obiectivă, nu judecă la fel diferite cazuri, că conducerile diferitelor instanţe acţionează discreţionar. Se spun lucruri foarte grave şi tocmai de aia am zis că e util să întrebăm corpul profesional pentru că, pentru un moment, acestea sunt acuzaţii. Şi pentru ca acuzaţiile să devină fapte de la sine înţelese, una din metode este să chestionăm corpul magistraţilor, despre aceste chestiuni”, a precizat Nicuşor Dan.

Preşedintele a mai declarat că o altă metodă este ca aceste fapte să fie dovedite din punct de vedere judiciar.

