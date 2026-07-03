L-ar mai propune AUR pe Călin Georgescu premier? Răspunsul lui George Simion

George Simion nu îl mai vrea pe Călin Georgescu pentru funcția de premier, deși fostul candidat la prezidențiale a fost propunerea AUR pentru Palatul Victoria în trecut. Acum, Simion susține că sunt „competitori politici”.
Întrebat, într-un interviu la Mediafax, dacă l-ar propune pe Călin Georgescu premier în cazul în care AUR ar primi mandatul pentru Palatul Victoria de la președintele Nicușor Dan, George Simion a transmis:
„Nu. Călin Georgescu trebuie să fie președinte, nu premier. Oamenii l-au votat să fie președinte.”