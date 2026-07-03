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L-ar mai propune AUR pe Călin Georgescu premier? Răspunsul lui George Simion

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simion si georgescu intr-o sectie de votare
George Simion și Călin Georgescu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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George Simion nu îl mai vrea pe Călin Georgescu pentru funcția de premier, deși fostul candidat la prezidențiale a fost propunerea AUR pentru Palatul Victoria în trecut. Acum, Simion susține că sunt „competitori politici”.

Întrebat, într-un interviu la Mediafax, dacă l-ar propune pe Călin Georgescu premier în cazul în care AUR ar primi mandatul pentru Palatul Victoria de la președintele Nicușor Dan, George Simion a transmis:

„Nu. Călin Georgescu trebuie să fie președinte, nu premier. Oamenii l-au votat să fie președinte.”

Călin Georgescu a fost propunerea Alianței pentru Unirea Românilor pentru funcția de prim-ministru în numeroase rânduri. Numele său a fost anunțat pentru această funcție încă din campania electorală din 2020 și apoi propus lui Klaus Iohannis la consultările de la Cotroceni, în același an

George Simion a mai declarat că are o relație „de respect” cu cel pe care AUR l-a susținut la prezidențiale. „Suntem doi competitori politici”, a mai spus liderul AUR.

Citește și: George Simion, despre criza politică: „Nimic nu se poate face fără noi, dar cu mâinile noastre. Să le intre bine în cap”

Editor : A.G.

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