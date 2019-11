L. Orban: Am mai demis un rând de PSD-işti. Mi-a făcut cea mai mare plăcere să o eliberez de grijă pe Olguţa Vasilescu

Premierul Ludovic Orban a anunţat în şedinţa de Guvern că a mai demis încă un rând de reprezentanţi ai PSD, printre care şi Olguţa Vasilescu, care ocupa funcţia de consilier al premierului.

"Am mai demis încă un rând de reprezentanţi ai PSD. Plăcerea cea mai mare mi-a făcut-o să o demit (pe Olguţa Vasilescu - n.r.). Am descoperit că Olguţa Vasilescu era consilier al premierului. Am eliberat-o de această grijă, să se ocupe de campanie", a declarat Ludovic Orban.

În martie, Lia Olguța Vasilescu a fost numită consilier onorific al premierului de la acea vreme Viorica Dăncilă.

Liviu Dragnea anunţa atunci, într-o conferinţă de presă, că Olguţa Vasilescu se va ocupa de probleme de transport, în special de drumul expres Pitești Craiova.

„Există deja la Ministerul Transporturilor o echipă formată, dedicată doar pentru acest drum expres. Olguța Vasilescu i-a cerut doamnei prim-ministru să accepte să fie consilier onorific al primului ministru pe infrastructură pentru a se implica și ea direct în a urmări realizarea acestei lucrări care este importantă pentru această zonă a țării”, spunea Liviu Dragnea.

Anterior, Lia Olguța Vasilescu fusese refuzată de președintele Klaus Iohannis atât pentru funcția de ministru al Transporturilor, cât și pentru cea de ministru al Dezvoltării.

