L. Orban: PSD momește primarii din România cu bani care nu îi aparțin, ca să nu se implice în campanie

Preşedintele PNL Ludovic Orban a susţinut azi, la Brăila, că mai mulţi primari liberali i-ar fi spus că li se condiționează acordarea de proiecte finanțate din Fondul de dezvoltare și investiții, de neimplicarea în campania electorală pentru europarlamentare și pentru referendum.

Mi-a fost semnalat de mai mulți colegi și de foarte mulți cetățeni că domnul Dragnea a anunțat 10 miliarde de euro sunt la dispoziția Primăriilor pentru a accesa fonduri din fantomaticul Fond de dezvoltare și investiții, care a fost înființat prin Ordonanța 114.

De asemenea, avem informații de la primari liberali, că sunt invitați la întâlniri cu președinți de Consilii Județene, cu miniștrii din Guvern, întâlniri în locații ascunse, în care pur și simplu li se condiționează acordarea de proiecte finanțate din acest Fond de dezvoltare și investiții, de neimplicarea în campania electorală pentru europarlamentare și pentru referendum. Adică ce face PSD astăzi? Momește toți primarii din România cu bani care nu le aparțin, bani care nici măcar nu există în Legea bugetului de stat, pentru că finanțarea Fondului de dezvoltare și investiții se face prin împrumuturi de la trezorerie, nu există prevedere bugetară cu sume alocate pentru acest Fond de dezvoltare și investiții și folosește banul public ca să corupă primari, inclusiv PSD care nu îi mai suportă și care nu mai vor să audă de PSD, să-i determine să nu se implice în campanie sau eventual să se implice în campanile de partea PSD", a declarat Orban.

Liderul PNL a adăugat că actualul Guvern nu are capacitatea să finanțeze proiectele din PNDL și nici de a susține investițiile publice care au demarat fie investiții publice guvernamentale, fie investiții publice locale.

"Guvernul care jefuiește bugetele locale și care îi lasă pe primari fără banii de investiții, fără bani de cofinanțare, fără bani de asigurare a cheltuielilor curente, vine acum prin vocea lui Dragnea și spune: băi băieți, mai am 10 miliarde de euro puși de o parte, pe care nu îi are și o să vă și demonstrez, și dacă nu faceți campanie o să vă finanțez proiecte din cele 10 miliarde de euro, care nu există. Eu atâta ticăloșie, atâta nemernicie, atâta fățărnicie și, mai ales, asta este un fake news vizibil pentru orice om cu bun simț, eu nu am văzut niciodată.

De ce vă spun că nu există 10 miliarde? Pentru că prin Hotărârea de Guvern în care s-a stabilit care este plafonul de credite care pot fi angajate prin împrumut de la Ministerul Finanțelor, prin trezoreria statului, suma care este alocată pentru Fondul de dezvoltare si investiții adminstrat de Comisia Națională și Prognoză, este de aproximativ 68 de milioane de euro. Păi între 68 de milioane de euro, care sunt aprobați prin act normativ, Hotărâre de Guvern, nu vă vorbesc de povești și 10 miliarde pe care le promite Dragnea fiecărui primar din România ca să-i convoace pe primari prin tot felul de locații ascunse în care să-i șantajeze că nu le dă proiecte dacă fac campanie pentru celelalte partide pe listele cărora au fost aleși, deci diferența dintre 68 milioane de euro și 10 miliarde de euro, este o diferență ca de la cer la pământ", a adăugat Orban.

