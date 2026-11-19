Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, în cadrul Summitului pentru Guvernanţă Digitală, că statului român îi lipseşte o strategie de IA, dar a afirmat că el crede că o vom avea. Nicuşor Dan a precizat că foloseşte inteligenţa artificială pentru realizarea unor sinteze de politică externă şi matematică.

Nicuşor Dan a fost prezent, joi, la cea de-a doua ediţie a Summitului pentru Guvernanţă Digitală, organizat de Edge Institute la Palatul Cotroceni.

El a fost întrebat cum foloseşte inteligenţa artificială.

„Instrumentul de AI pe care îl folosesc îmi face diferite sinteze foarte interesante, de la politică externă până, foarte rar, matematică. Sunt lucruri pe care le ştiu, dar pe care el le pune împreună”, a declarat Nicuşor Dan.

Preşedintele consideră că statul român are nevoie de o strategie de IA.

„Nouă ne lipseşte o strategie de IA a statului român. Cred că o să o avem. E un semn bun că avem un ministru al Digitalizării care evident că are şi atribuţii pe IA. Înţelege că este una din principalele sale atribuţii”, a mai afirmat preşedintele Nicuşor Dan.

El s-a referit şi la iniţiativa Just.AI.

„Just.AI se adresează sistemului de justiţie, cu puţine interferenţe administrative. A fost lansată în mai anul ăsta. Primul lucru important pe care vreau să îl spun este că cu una sau două excepţii toate instituţiile implicate au fost deschise să colaboreze şi ăsta este un semn foarte bun, inclusiv instituţii care în mod tradiţional se contrează una pe cealaltă. Faptul că toţi au înţeles importanţa e foarte bine, suntem în faza în care pe viitoarea arhitectură a relaţiei între AI şi toate instituţiile implicate sunt discuţii cu toate aceste instituţii implicate pentru a veni cu...conceptul există şi acum trebuie ca el să fie dezvoltat într-un plan de acţiune”, a afirmat Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan: Statul nu e suficient de rapid pentru a produce strategii. Mediul privat să vină direct cu planurile de acţiuni, că altfel pierdem timpul

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi, că statul român, de foarte multe ori, nu este suficient de rapid în a produce planuri de acţiune şi recomandă mediului privat să vină direct cu planurile de acţiuni, acolo unde există bunăvoinţă pentru că altfel pierdem timpul.

„Vorbind de relaţia cu românii din Diaspora suntem la nivelul programării online. A fost un pas înainte. Dar acum cred că trebuie să trecem la procesarea automată a documentelor şi din nou cu grijă la confidenţialitate, la elemente de siguranţă pentru statul român Şi vorbesc aici şi de Diaspora şi vorbesc şi de Autoritatea pentru cetăţenie. Pentru că şi aici avem o lungă coadă în care nişte oameni aşteaptă şi mulţi alţi oameni fac zi de zi aceleaşi procedee repetitive. Cu grijă faţă de datele personale şi faţă de chestiuni de informaţii ale statului, se pot face enorm de multe lucruri”, a afirmat Nicuşor Dan.

El a precizat că din experienţa sa legată de interacţiunile statului cu privatul a constatat că toată lumea are intenţii bune, dar apoi ceva se întâmplă.

„Oamenii care au fost şi data trecută îşi aduc aminte că la fel am avut acum un an aceeaşi interacţiune şi la sfârşitul ei ultima întrebare a fost ne vedem peste un an şi vedem ce am făcut. În secunda aia mi-a fost frică de momentul ăsta. Pentru că am ştiut că toată experienţa mea de interacţiune statul cu privatul, toată lumea are bună intenţie, dar ceva se întâmplă şi tot vorbim, tot vorbim şi nu se întâmplă”, a explicat preşedintele României.

El consideră că s-au făcut paşi mici, unul dintre aceştia fiind faptul că există un ministru al digitalizării.

„Cred că am făcut nişte mici paşi. Adică faptul că în sfârşit avem un ministru al Digitalizării e un pas. Urmează, cred eu, să ducem ADR-ul în subordinea primului ministru. Tocmai pentru ca să-i dăm cu importanţa simbolică şi autoritatea de care are nevoie în raport cu celelalte instituţii. Dar mai e mult. Şi, din nou, am mai spus asta la întâlniri cu mediul de afaceri. De foarte multe ori statul nu e suficient de rapid pentru a produce strategii, dar nu neapărat strategii, ci planuri de acţiune. Invitaţia adresată mediului privat să vină direct cu planurile de acţiuni, acolo unde există bunăvoinţă pentru că altfel pierdem timpul”, a mai afirmat Nicuşor Dan.

Editor : A.C.