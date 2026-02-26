Live TV

La ce ţintă de deficit s-a angajat Ilie Bolojan la Bruxelles. „Am confirmat cu comisarul pentru economie”

Data publicării:
ilie bolojan si comisarul european Valdis Dombrovskis
Ilie Bolojan a avut o întrevedere cu comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis. Foto: gov.ro
Din articol
10 miliarde euro de absorbit

Premierul Ilie Bolojan a anunţat joi că a confirmat împreună cu reprezentanţii Comisiei Europene ţinta de deficit bugetar de aproximativ 6% pe care România şi-a propus-o pentru acest an. El spune că ţara noastră va respecta angajamentele asumate pentru corectarea traiectoriei de deficit.

„Am confirmat încă o dată cu comisarul pentru economie că România va urmări anul acesta o ţintă de deficit care să se apropie de 6%, aşa cum am anunţat, şi că vom respecta angajamentele pe care ni le-am luat pentru a corecta traiectoria de deficit. Consider că, aşa cum am constatat în aceste zile, când România a contractat împrumuturi cu dobânzi reduse faţă de anul trecut, aceasta este direcţia pe care trebuie să o urmăm, în aşa fel încât să ne reducem costul dobânzilor, să menţinem absorbţia de fonduri europene şi să punem în practică măsurile de relaxare. Acestea au fost aspectele legate de discuţia cu domnul Valdis Dombrovskis”, a declarat Ilie Bolojan, la o conferinţă de presă la Bruxelles, la sediul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

10 miliarde euro de absorbit

El a mai precizat că discuţiile au vizat şi provocările legate de bugetul pe anul acesta, subliniind că 2026 va fi „un vârf de investiţii”, în principal datorită fondurilor europene din PNRR, care trebuie absorbite până la sfârşitul lunii august.

„Aici avem o componentă importantă, de aproximativ 10 miliarde de euro, din care parte grant - aproape 50% - şi parte împrumut, pe care trebuie să îi absorbim. Va fi, deci, o presiune importantă să menţinem atât o componentă de investiţii mare, care să asigure finalizarea acestor proiecte, cât şi continuarea lucrărilor din celelalte proiecte finanţate fie din alte axe pe fonduri europene, fie din bugetele naţionale. În acelaşi timp, având un buget de investiţii mare, acesta va fi foarte probabil peste 7%, din care 3,6 - 3,7% reprezintă proiectele prin PNRR”, a mai spus Bolojan.

În cursul vizitei pe care o efectuează la Bruxelles, premierul a avut întrevederi cu vicepreşedintele executiv al Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, comisar pentru Drepturi sociale şi competenţe, locuri de muncă de calitate şi pregătire şi cu Valdis Dombrovskis, comisar european pentru economie şi productivitate, implementare şi simplificare.

Citește și: Bolojan, reacție de la Bruxelles după atacul lui Grindeanu: „Nu am avut telefonul la mine”

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
kim jong un si fiica lui inspecteaza o racheta
1
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al...
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
2
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24...
Russia Putin
3
Furibund, printre ofițerii FSB, Vladimir Putin lansează un scenariu despre Marea Neagră...
Militari ucraineni pe frontul din Donețk.
4
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane în atacurile asupra...
Viktor Orban
5
„O veste proastă pentru Europa”. Orban acuză liderii europeni că „au convenit cu Zelenski...
Gigi Becali a rămas cu 1.000.000€
Digi Sport
Gigi Becali a rămas cu 1.000.000€
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sorin grindeanu
Grindeanu: România nu poate fi guvernată doar prin aroganţă. „Suntem la guvernare atâta timp cât avem un cuvânt real de spus”
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
Băsescu intervine în scandalul din coaliție: „Grindeanu dă din gură, iar Bolojan aduce bani în țară”
colej foto cu sorin grindeanu si ilie bolojan
Bolojan, reacție de la Bruxelles după atacul lui Grindeanu: „Nu am avut telefonul la mine”
ilie bolojan face declaratii
Bolojan, optimist că primim banii PNRR pentru reforma pensiilor speciale: „Comisia Europeană a apreciat eforturile pe care le-am făcut”
grindeanu bolojan
Tensiuni în Coaliție: PSD avertizează PNL că susținerea Guvernului Bolojan depinde de bugetul pe 2026
Recomandările redacţiei
judecatori ccr
Curtea Constituțională a publicat motivarea în cazul proiectului...
ID313402_INQUAM_Photos_George_Calin-scaled
Grindeanu avertizează: Bugetul nu va fi votat fără propunerile PSD...
mesaj-ro-alert-dsu
Al doilea mesaj Ro-Alert în Tulcea în ultimele 24 de ore privind...
sorin grindeanu psd
PSD condiționează votul pentru Avocatul Poporului. Grindeanu către...
Ultimele știri
Rezultate LOTO - Joi, 26 februarie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
După aproape 15 ani fără recepție, PMB anunță lucrări la Pasajul Basarab. Când ar putea începe reparațiile
Împăcare „cu lacrimi” între Marcel Ciolacu și primarul Constantin Toma: „E pace la Buzău”/ „Ne-am îmbrăţişat, ne-au dat lacrimile”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii nu mai pot evita realitatea, pe măsură ce primul Mercur retrograd al anului 2026 aduce adevărul...
Cancan
Doliu în presa din România! A murit Anca Pandea
Fanatik.ro
Vecinii se vor lupta online pentru locurile de parcare. Licitații cu potențial de scandal la Oradea: câștigă...
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Președintele echipei lui Gabi Matei a rupt tăcerea după scandalul pariurilor: „Sunt curios dacă o să vină la...
Adevărul
Planurile ascunse ale lui Putin. Ce urmărește Rusia dincolo de subjugarea Ucrainei și paralizarea UE. „Mergem...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Câți bani a plătit un bărbat pentru un zbor la clasa întâi. A rămas fără cuvinte: „Este o cameră de hotel în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După eliminarea din Champions League, Inter a ales între Chivu și Simeone și-i pune contractul pe masă
Pro FM
Adda, primul clip de familie cu soțul și fiul. S-au distrat și au rămas cu amintiri de neuitat
Film Now
Baz Luhrmann, despre mariajul de 29 de ani cu Catherine Martin: „Este absolut real!” Ei duc vieți separate și...
Adevarul
Cel mai mare tunel de autostradă din România, ajuns la jumătate. Când va fi străpuns tunelul de pe Autostrada...
Newsweek
Înalta Curte, decizie importantă legată de anularea CASS la pensie. Un pensionar a recuperat deja banii
Digi FM
Ce a pățit o femeie după ce a trecut printr-un AVC: "Acum sunt tratată ca o imigrantă. Situația îmi frânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Momentul când un băiețel de doar trei ani e urmărit de un coiot uriaș, chiar în fața casei: „Nu am crezut...
Film Now
Fiul lui Audrey Hepburn susține că filmul cu Lily Collins nu i-ar fi plăcut celebrei sale mame: „Sper să...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...