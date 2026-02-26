La ce ţintă de deficit s-a angajat Ilie Bolojan la Bruxelles. „Am confirmat cu comisarul pentru economie”

Premierul Ilie Bolojan a anunţat joi că a confirmat împreună cu reprezentanţii Comisiei Europene ţinta de deficit bugetar de aproximativ 6% pe care România şi-a propus-o pentru acest an. El spune că ţara noastră va respecta angajamentele asumate pentru corectarea traiectoriei de deficit.

„Am confirmat încă o dată cu comisarul pentru economie că România va urmări anul acesta o ţintă de deficit care să se apropie de 6%, aşa cum am anunţat, şi că vom respecta angajamentele pe care ni le-am luat pentru a corecta traiectoria de deficit. Consider că, aşa cum am constatat în aceste zile, când România a contractat împrumuturi cu dobânzi reduse faţă de anul trecut, aceasta este direcţia pe care trebuie să o urmăm, în aşa fel încât să ne reducem costul dobânzilor, să menţinem absorbţia de fonduri europene şi să punem în practică măsurile de relaxare. Acestea au fost aspectele legate de discuţia cu domnul Valdis Dombrovskis”, a declarat Ilie Bolojan, la o conferinţă de presă la Bruxelles, la sediul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

10 miliarde euro de absorbit

El a mai precizat că discuţiile au vizat şi provocările legate de bugetul pe anul acesta, subliniind că 2026 va fi „un vârf de investiţii”, în principal datorită fondurilor europene din PNRR, care trebuie absorbite până la sfârşitul lunii august.

„Aici avem o componentă importantă, de aproximativ 10 miliarde de euro, din care parte grant - aproape 50% - şi parte împrumut, pe care trebuie să îi absorbim. Va fi, deci, o presiune importantă să menţinem atât o componentă de investiţii mare, care să asigure finalizarea acestor proiecte, cât şi continuarea lucrărilor din celelalte proiecte finanţate fie din alte axe pe fonduri europene, fie din bugetele naţionale. În acelaşi timp, având un buget de investiţii mare, acesta va fi foarte probabil peste 7%, din care 3,6 - 3,7% reprezintă proiectele prin PNRR”, a mai spus Bolojan.

În cursul vizitei pe care o efectuează la Bruxelles, premierul a avut întrevederi cu vicepreşedintele executiv al Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, comisar pentru Drepturi sociale şi competenţe, locuri de muncă de calitate şi pregătire şi cu Valdis Dombrovskis, comisar european pentru economie şi productivitate, implementare şi simplificare.

