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Video „La fel ca în cazul lui Trump.” Simion i s-a plâns unui influencer din SUA acuzat de spălare de bani de soarta lui Georgescu

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SIMION NAWFAL
George Simion și Mario Nawfal. Sursa foto: Captura foto/youtube
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Din articol
Liderul AUR îl compară pe Georgescu cu Trump sau Bolsonaro „Freza ta arată ca dracu” Suntem pregătiți să mergem la închisoare Cine este Mario Nawfal

Liderul AUR a avut un dialog de mai puțin de 20 de minute cu unul dintre cei mai controversați influenceri de peste Ocean. În discuția cu Mario Nawfal a deplâns condițiile în care este anchetat Georgescu și a clamat în mai multe rânduri că „este persecutat el și familia sa”. 

În deschiderea dialogului cu influencerul controversat, Simion și-a menținut discursul prin care acuză faptul că Georgescu a fost reținut pentru că „ar fi câștigat alegerile”(n.red. Georgescu a ieșit învingător în primul tur care a fost anulat). 

„Este în închisoare doar pentru că a câștigat alegerile în 2024, pentru că a refuzat să colaboreze cu „Deep State” din România și de la Bruxelles. I-au inventat acuzații și acum este pentru 30 de zile în închisoare. Acesta riscă ani de închisoare. Suntem alături de el. Peste 1000 de oameni merg în fața Arestului pentru a-l susține”.

Simion dă și date din anchetă. Acesta spune că „Georgescu nu a beneficiat de banii pe care i-ar fi primit de la omul de afaceri”.

„După Călin eu voi fi următorul. Azi au adus-o pe Cristela, o doamnă extraordinară. L-au adus și pe tatăl său. Au făcut un show total televizat. Dar el nu a furat nimic. Ei au furat totul”, mai spune liderul AUR.

Simion mai acuză că acum este șantajat pentru a vota Guvernul și că „Nicușor Dan este o păpușă.

Liderul AUR îl compară pe Georgescu cu Trump sau Bolsonaro

Simion crede că dacă vor fi organizate alegeri anticipate, partidul său ar câștiga majoritatea de unul singur. Acesta a mai acuzat că partidul AUR nu mai are acces la televiziuni pentru că „toate sunt controlate”.

Amintim, cea mai recentă apariție a liderului politic a fost chiar la televiziunea publică, iar reprezentanții formațiunii sunt invitați frecvent la majoritatea televiziunilor comerciale.

Simion a făcut mai multe paralele între cazul lui Georgescu și dosarele în care a fost anchetat Trump, printre altele pentru oferirea de bani din campanie unei prostituate cu scopul de a-i cumpăra tăcerea. De asemenea, Georgescu a fost comparat în mai multe rânduri și cu fosul lider Bolsonaro.

Liderul AUR a acuzat, de asemenea, condițiile în care a fost reținut fostul candidat la prezidențiale.

Influencerul american a ținut să puncteze că „Georgescu trăiește o viață normală și nu are pic de securitate”. Amintim, fostul candidat și soția sa nu au nici măcar o apariție fără să fie însoțiți de un număr impresionant de gărzi de corp.

„Freza ta arată ca dracu”

Întrebat cum ar putea să-l aresteze și pe el, Simion a declarat că există un proces în care partidul este acuzat de faptul că ar fi umflat unele facturi. De asemenea, acesta a mai spus că procurorii au dat presei mai multe discuții în care Georgescu spunea lucruri urâte despre el și acest lucru ar fi trebuit să-l scoată din sărite.

Influencerul american a simțit nevoia și a completat că Georgescu a vorbit urât și despre el, spunând: „Freza ta arată ca dracu (n.red. traducere aproximativă) la fel ca cea a lui Simion.

Acesta a mai adăugat că sunt șapte sau opt cazuri deschise împotriva liderilor AUR. Totul s-ar face pentru că AUR nu vrea să acorde voturile pentru noul Guvern.

Suntem pregătiți să mergem la închisoare

Liderul AUR și-a continuat seria de acuze clamând că este frecvent amenințat. Ba, mai mult, chiar și soția sa ar fi fost amenințată (n.red. din informațiile publice, familia Simion n-ar fi depus la Poliție pentru că ar fi fost amenințați).

Simion a mai punctat că „actualul sistem” încearcă să fabrice acuzații împotriva lor, dar vor lupta până la capăt.

Cine este Mario Nawfal

De la investitor în criptomonede la intervievator al sfinţilor conservatori, influencerul Mario Nawfal a găzduit recent în podcastul său persoane apropiate lui Donald Trump, precum şi pe autocratul bielorus Alexander Lukaşenko, dar este şi ţinta unor acuzaţii de deturnare de fonduri.

În România, el a devenit cunoscut după ce a început să preia și să răspândească mesajele lui Călin Georgescu sau Andrew Tate, fiind folosit, la rândul său, de Elon Musk pentru a-și distribui teoriile despre „sistemul nedemocratic” din țara noastră.

Foști asociați și colaboratori au depus plângeri la FBI și SEC, acuzându-l pe Mario Nawfal de presupuse delapidări, evaziune fiscală și spălare de bani.

Mai mulți foști angajați și colaboratori au afirmat public că Nawfal le datora salarii restante și mii de dolari sub formă de compensații neplătite.

Întreaga discuție dintre Nawfal și Simion poate fi urmărită AICI.

Editor : A.R.

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