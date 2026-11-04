Președintele CJ Călărași, social-democratul cu trecut în PNL, Vasile Iliuță, a cumpărat într-un singur an proprietăți de peste un milion de euro în Italia, toate în urma unor executări silite a unor firme italiene falimentare. Achiziția-surpriză se află însă în munții Apenini: un fost punct vamal care îi poartă acum numele. „La Gabellina Iliuță” este un complex turistic cumpărat în 2023 cu doar 70.000 de euro, potrivit unei anchete Public Record. În aceeași perioadă, în România, baronul PSD era judecat de DNA pentru abuz în serviciu și amenințarea unui procuror. Iliuță susține că a făcut achizițiile cu banii obținuți din afacerile sale agricole și nu din funcția sa publică.

„La Gabellina Iliuță” este un complex turistic din comuna Ventasso, aflat într-o zonă montană spectaculoasă care leagă Toscana de provincia Emilia-Romagna, în Italia. Baronul PSD și soția sa au plătit doar 70.000 de euro, deși foștii proprietari investiseră 800.000 de euro în renovare, potrivit sursei citate.

Înainte de complexul turistic din Apenini, soții Iliuță au cumpărat o clădire cu destinație hotelieră în Alpi, de 730 de metri pătrați, cu etaj și mansardă pentru 80.000 de euro. După doi ani, Vasile Iliuță a vândut-o fiului unui primar din Călărași, care îi este fin, la același preț.

A treia proprietate este un hotel de trei stele din Rimini, aflat pe coasta adriatică a Italiei și achiziționat cu aproape un milion de euro. De administrarea afacerii se ocupă fiul politicianului, în vârstă de 24 de ani.

Documentele obținute de Public Record arată că toate cele trei proprietăți au intrat în portofoliul familiei în 2023, prin tranzacții legate de executarea silită a unor firme italiene falimentare.

În aceeași perioadă, Vasile Iliuță era trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu și amenințarea unui procuror. A fost achitat definitiv în 2024. Tot atunci, procurorii l-au trimis în judecată într-un alt dosar, privind contracte de pază plătite din bani publici, cu un prejudiciu de peste 580.000 de lei.

Ce spune politicianul

În apărarea sa, politicianul susține că banii folosiți pentru cele trei proprietăți provin din afacerile sale din agricultură.

„Poprietățile la care se face referire au fost achiziționate în anul 2023 din dividendele aferente anului 2022, venituri care se regăsesc în declarația mea de avere. Am fost om de afaceri înainte de a fi om politic, iar ceea ce am construit de-a lungul a peste 30 de ani de muncă nu poate fi șters prin atacuri sau dispute politice”, a scris președintele CJ Călărași, pe Facebook.

Vasile Iliuță a intrat în administrația locală în anul 2000. În cele peste două decenii de carieră politică a trecut de la PDL, la PNL, iar acum este în PSD.

Editor : C.S.