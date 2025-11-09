Stenograme din dosarul fostului senator PSD, Marius Isăilă, arată că acesta ar fi fost convins că nu va avea probleme cu legea. El ar fi încercat să-l mituiască cu un milion de euro pe ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, în schimbul unor contracte. Denunțător în acest dosar ar fi Octavian Berceanu, fostul șef al Gărzii de Mediu, care ar fi înregistrat convorbirile cu fostul senator PSD.

Fostul senator PSD este acuzat de procurorii DNA că ar fi promis intervenții la ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, pentru încheierea unor contracte între o companie de stat și o firmă privată.

Din stenogramele obținute de Libertatea reiese faptul că acuzatul ar fi fost convins că nu va avea probleme cu legea dacă face această intervenție. În dosar există referiri la posibilitatea unui sprijin electoral la Primăria Capitalei.

Marius Isăilă i-ar fi declarat lui Octavian Berceanu, care a confirmat că este martor în acest dosar, că îl va ajuta pe Cătălin Drulă.

„Bă, spune-i că asta-i înțelegerea dacă nu o-nțelege și-l ajutăm și la Primăria Capitalei să câștige Drulă! Și bă, bă, plus ce-i băgăm noi în buzuunar, e treaba ta!”.

„Io-ți dau ție și tu te-ocupi de el! La geantă, ca să nu avem urme! Fără urme!”

În dosar apare și numele lui Ionuț Moșteanu, care a declarat public că are calitatea de martor în dosar, după ce a refuzat orice intervenție.

Totodată, fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, a venit cu precizări despre dosarul în care apare și numele său. Acesta a declarat că are doar calitate de martor, după ce a fost invitat în cadrul unei întâlniri cu persoane pe care nu le cunoaște. Berceanu spune că după acea întâlnire a informat și colaborat cu autoritățile pe acest subiect.

Procurorii continuă cercetările în acest caz.

Editor : C.S.