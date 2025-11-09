Live TV

Video „La geantă, ca să nu avem urme!”. Stenograme din dosarul fostului senator PSD Isăilă, care a vrut să dea mită ministrului Apărării

Data actualizării: Data publicării:
Marius Isăila la DNA.
Marius Isăila la DNA. Imagine cu caracter ilustrativ.

Stenograme din dosarul fostului senator PSD, Marius Isăilă, arată că acesta ar fi fost convins că nu va avea probleme cu legea. El ar fi încercat să-l mituiască cu un milion de euro pe ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, în schimbul unor contracte. Denunțător în acest dosar ar fi Octavian Berceanu, fostul șef al Gărzii de Mediu, care ar fi înregistrat convorbirile cu fostul senator PSD. 

Fostul senator PSD este acuzat de procurorii DNA că ar fi promis intervenții la ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, pentru încheierea unor contracte între o companie de stat și o firmă privată.

Din stenogramele obținute de Libertatea reiese faptul că acuzatul ar fi fost convins că nu va avea probleme cu legea dacă face această intervenție. În dosar există referiri la posibilitatea unui sprijin electoral la Primăria Capitalei. 

Marius Isăilă i-ar fi declarat lui Octavian Berceanu, care a confirmat că este martor în acest dosar, că îl va ajuta pe Cătălin Drulă.

„Bă, spune-i că asta-i înțelegerea dacă nu o-nțelege și-l ajutăm și la Primăria Capitalei să câștige Drulă! Și bă, bă, plus ce-i băgăm noi în buzuunar, e treaba ta!”. 

„Io-ți dau ție și tu te-ocupi de el! La geantă, ca să nu avem urme! Fără urme!”

În dosar apare și numele lui Ionuț Moșteanu, care a declarat public că are calitatea de martor în dosar, după ce a refuzat orice intervenție.

Citește și: Reacția ministrului Apărării, după ce numele său a apărut într-un dosar de cumpărare de influenţă cu un milion de euro

Totodată, fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, a venit cu precizări despre dosarul în care apare și numele său. Acesta a declarat că are doar calitate de martor, după ce a fost invitat în cadrul unei întâlniri cu persoane pe care nu le cunoaște. Berceanu spune că după acea întâlnire a informat și colaborat cu autoritățile pe acest subiect.

Procurorii continuă cercetările în acest caz. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie pe jos si frunze de toamnă
1
Când se încălzește vremea și se opresc ploile. ANM: Temperaturile vor urca spre 20 grade
Pintea_Paul-Ciprian senator
2
Paul Pintea, senatorul care și-a falsificat CV-ul, a fost prins la volan fără permis...
WhatsApp Image 2025-11-07 at 19.41.31
3
Cine este Constantin Hanț, afaceristul pomenit în stenogramele DNA că s-a lăudat că...
Valentin Lazea, consilier BNR
4
Valentin Lazea, BNR: România se îndreaptă spre o economie a serviciilor. „Nu putem spera...
coadă de mașini la benzinărie
5
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin...
A dezvăluit ce i-ar spune lui Gigi Becali, după ce-a fost dată afară împreună cu soțul și copilul din casa milionarului
Digi Sport
A dezvăluit ce i-ar spune lui Gigi Becali, după ce-a fost dată afară împreună cu soțul și copilul din casa milionarului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
2025-11-05-9765
Consilier prezidențial: Mandatul lui Nicușor Dan în SUA vizează...
masina de politie
Un nou caz de femicid. O femeie a fost ucisă, în stradă, de fostul soț
Taksim Square, Istanbul, Turkiye
Doi români au fost răniți la Istanbul, într-un atac armat în Piața...
Serghei Lavrov
Lavrov: „Nimeni nu pune la îndoială integritatea Rusiei”. Ce spune...
Ultimele știri
Momentul în care o tânără este scoasă din maşină, lovită şi răpită, în Dâmbovița. Cine sunt cei doi agresori
Care este cel mai mare defect al președintelui. Consilier prezidențial: Nu are multe
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit pe telefonul unuia dintre șoferi
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
dna berceanu
Octavian Berceanu, denunțător în dosarul fostului senator PSD care a vrut să dea mită ministrului Apărării. „Am acționat conform legii”
Vicepremierul Oana Gheorghiu
Oana Gheorghiu, după acuzațiile PSD: „Să lupte cu mine, pot face față. Dar să lase spitalul pentru copii în pace”
oana gheorghiu la sedinta de guvern, zambind
Oana Gheorghiu, noul vicepremier din cabinetul Bolojan: Premierul mi-a spus că am mână liberă. Nu i-am cerut să-mi ia apărarea
Nicușor Dan și Ludovic Orban.
Ludovic Orban: Liderii PSD au înţeles greşit atitudinea lui Nicușor Dan. „S-ar putea să se înşele în privinţa preşedintelui”
Ludovic Orban.
Ludovic Orban îl acuză pe Sorin Grindeanu că „dă tonul la declaraţii războinice” împotriva partidelor din coaliţie
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată gemenii lui J.Lo la 17 ani. Fiica ei a ales să se prezinte cu pronume neutru, fiul iese rareori în...
Cancan
Marcel Boloș, 'prins' pe aplicații de dating pentru bărbați! Detalii incendiare despre scandalul momentului
Fanatik.ro
Incredibil! Ce i-a ordonat Nicolae Ceaușescu lui Emeric Ienei după ce a câștigat Cupa Campionilor Europeni!
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Femeia arbitru Iuliana Demetrescu, făcută praf după Dinamo – Csikszereda 4-0! Cristi Balaj: “Nu a fost...
dpnald trump cu ochii inchisi
„Sleepy Don s-a întors”. Imagini cu Trump care pare că doarme la un eveniment în Biroul Oval au devenit...
Playtech
Europa, în pericol! O spune unul dintre marii rivali ai lui Putin: Pregătiţi-vă de război!
Digi FM
O legendă a sportului a mințit că are cancer și a obținut sute de mii de euro. Cum a folosit un cablu de...
Digi Sport
De ce a avut Stoichiță geacă roșie la înmormântarea lui Emeric Ienei
Pro FM
Selena Gomez, în lacrimi după nunta cu Benny Blanco: „M-am căsătorit și apoi plângeam, convinsă că o să mor...
Film Now
Pamela Anderson, declarații explozive despre Sylvester Stallone: ”Mi-a oferit un apartament și o mașină ca să...
Adevarul
Anii în care românii au trăit iluzia libertății și a democrației. Cum a fost salvat comunismul după Revoluție
Newsweek
900 parlamentari au 6.200 lei pensie specială. Au contribuit doar pentru 2.700 lei. Văduvele de război iau 800
Digi FM
În decembrie colorați ouăle de Paști". Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împodobit deja bradul de Crăciun
Digi World
Secretul pentru o omletă perfectă, dezvăluit de un chef cu stea Michelin: „Trei ouă, nu patru și niciodată...
Digi Animal World
Și-au lăsat câinii la un hotel în ziua nunții, dar când s-au întors acasă au avut parte de o surpriză. Ce...
Film Now
Sunt prietene de 25 de ani. Reese Witherspoon a „plâns” din cauza nedreptăților la care a fost supusă...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...