Lasconi, către Nicuşor Dan: Cât de greu e să ieşi în faţa oamenilor şi să spui: „am greşit”?

Fosta lideră a USR, Elena Lasconi, i-a transmis sâmbătă un mesaj preşedintelui Nicuşor Dan în care spune că este momentul ca şeful statului să îşi asume responsabilitatea propriilor decizii şi să recunoască, în faţa românilor, că a greşit.

„Am urmărit în tăcere, dar uneori tăcerile urlă şi dor. Cât de greu e să-ţi asumi responsabilitatea propriilor decizii? Cât de greu e să ieşi în faţa oamenilor şi să spui: «am fost stupid, am greşit»? Domnule preşedinte, românii iartă. Important este să fii sincer, credibil, uman. Ştiu că aceste calităţi vă lipsesc, dar sunteţi «şeful ţării», aveţi un întreg aparat la dispoziţie. Îl puteţi folosi pentru reparat greşeli. Eu vă cunosc, din păcate. Dacă nu ieşiţi acum, în al 12-lea ceas, în faţa românilor, asumându-vă responsabilitatea propriilor decizii, cred că veţi fi primul preşedinte demis din istoria României. Nu mai ţine cu laşitatea. Nu poţi să arăţi mereu cu degetul în altă parte, nu poţi să dai vina la infinit pe unul şi pe altul. Deciziile vă aparţin. Fiţi responsabil!”, a scris, pe Facebook, Elena Lasconi.

Totodată, ea a arătat că „la Cotroceni nu ai nevoie de trigonometrie, ci de demnitate, empatie, diplomaţie şi onestitate”.

„La Cotroceni nu ai nevoie de trigonometrie. La Cotroceni ai nevoie de demnitate, empatie, diplomaţie şi de onestitatea clamată de dumneavoastră. Onoarea de a lucra pentru binele oamenilor nu înseamnă să te plimbi dintr-o ţară în alta cu SPP-ul după tine şi să te rupi de popor. Onoarea se naşte doar din integritate. Nu ai cum să lupţi pentru ceva dacă nu iubeşti acel ceva. Nu ai cum să lupţi pentru România dacă ea nu îţi curge în vene. Măcar luaţi nişte lecţii de actorie ca să puteţi duce la capăt acest mandat fără să ne trezim cu crize permanente. În rest, să fiţi sănătos, că belele curg gârlă! M-am gândit să închei cu o urare din povestea lui Ion Creangă pentru că, domnule preşedinte, sunteţi pe cale să deveniţi un personaj de poveste. Doar de dumneavoastră depinde dacă vreţi să fiţi ăla bun sau ăla rău”, a mai scris Lasconi.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Liviu Cojan