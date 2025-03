Elena Lasconi, șefa USR și candidatul partidului la alegerile prezidențiale, a declarat, vineri seară, la Digi 24, că „CNA ar fi trebuit să-și facă treaba mai demult”, referindu-se la „ce s-a întâmplat pe cel puțin două televiziuni din România încă de anul trecut, locul în care s-a exprimat cum a vrut și cât a vrut candidatul izolaționist Călin Georgescu”. Ea susține că este nevoie de amenzi mai mari și chiar de închiderea a „două televiziuni, cele care derapează, pentru că fac foarte mult rău, mai ales în aceste momente, cu un război la graniță”.

„Cred că CNA ar fi trebuit să-și facă treaba mai demult, pentru că ce s-a întâmplat pe cel puțin două televiziuni din România încă de anul trecut, acolo a fost locul în care s-a exprimat cum a vrut și cât a vrut candidatul izolaționist Călin Georgescu. Acolo s-au spus o grămadă de minciuni, s-a manipulat societatea, au fost mesaje de ură, de învrăjbire și cred că de atunci trebuiau să se sesizeze. Cred că nu e târziu nici acum, pentru că suntem într-un moment când mai mult ca oricând trebuie să ne recăpătăm încrederea în instituțiile statului, că ele vor face ce trebuie ca noi să fim în siguranță”, a declarat Elena Lasconi.

„CNA ar trebui să monitorizeze mai bine”

Ea a mai spus că „sunt mulți ani de când nu s-a întâmplat nimic cu amenzile de la CNA, adică au rămas la un nivel foarte mic”.

„Dacă ar crește semnificativ amenzile, dacă s-ar închide o televiziune, două televiziuni, cele care derapează, pentru că fac foarte mult rău, mai ales în aceste momente, cu un război la graniță, eu cred că lucrurile s-ar schimba”, susține șefa USR.

Întrebată dacă n-ar fi vorba de cenzură în acel caz, ea afirmă: „Eu sunt pentru democrație și pentru libertatea de exprimare, dar atâta timp cât simți că nu poți controla, trebuie să vii cu amenzi din ce în ce mai mari, nu din prima ai oprit o televiziune. Pur și simplu trebuie să înțeleagă că fac foarte mult rău acestei țări. Oamenii sunt speriați”.

„Cred că CNA ar trebui să monitorizeze mai bine ce se întâmplă în mass-media”, mai pune Lasconi.

Lasconi: „Afirmațiile lui Simion, îndemn la crimă”

În aceeași emisiune, președinta USR a comentat și afirmațiile liderului AUR George Simion, care a spus într-un mesaj video pe Facebook, la scurt timp după ce BEC a respins candidatura lui Călin Georgescu, că „cei care au comis lovitura de stat ar trebui jupuiți în piața publică”,

În opinia lui Lasconi, aceste afirmații reprezintă „un îndemn la crimă”.

„Eu nu sunt procuror, dar bunul meu simț îmi spune că acel filmuleț de fapt nu era decât un îndemn la crimă, nu la violență. Jupuirea înseamnă să omori pe cineva. Este extrem de grav și nu cred că BCE și CCR o să treacă peste astea. Plus că mai există foarte multe derapaje din trecut, plus că este persona non grata atât în Republica Moldova cât și în Ucraina. De aceea se gândesc și ei (AUR și POT – n.red.) să mai vină cu un candidat”, mai precizează candidatul USR la alegerile prezidențiale.

Amenințări primite de membrii BEC

În acest timp, vineri seară, Biroul Electoral Central a anunțat că membrii săi au luat decizia sesizării organelor de urmărire penală și a Consiliului Național al Audiovizualului ca urmare a amenințărilor primite în ultima vreme pe rețelele sociale.

Demersul BEC a avut loc în contextul declarațiilor lui George Simion, afirmațiile sale fiind preluate de către membrii partidului și fanii săi de pe rețelele sociale și amplificate, spun surse Digi24.

Editor : Alexandru Costea