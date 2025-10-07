Live TV

Exclusiv Lasconi critică Guvernul: Peste 3 ani vom avea o majoritate de izolaționiști în Parlament. De acolo până la o dictatură e doar un pas

Elena Lasconi. Foto: Captură Digi24
„Ce se întâmplă cu instituțiile, agențiile, comapniile de stat în care oamenii taie frunze la câini?” Comasarea comunelor cu 5.000 de locuitori, propunerea lui Lasconi

Elena Lasconi a declarat, marți la Digi24, că poate înțelege măsura reducerii cheltuielilor cu 10%, nu și cea prin care Guvernul vrea să de-a afară angajați din primării. Edilul din Câmpulung Muscel se întreabă de ce nu este gândită o reformă reală în administrația locală, cum ar fi o comasare a comunelor cu 5.000 de locuitori. Ea a atras atenția că măsurile Executivului Bolojan nu vor face decât să ajute izolaționiștii, iar „peste 3 ani o să avem majoritate de izolaționiști în Parlament și de acolo până la o dictatură mai este doar un mic pas, extrem de mic”.

„O grămadă de lume a avut o experiență proastă în instituțiile statului și sună foarte bine să spui că tai în carne vie și dai afară 45% din angajații primăriilor. Pentru că sună populist în primul rând. Și mai ales mediul privat salută aceaastă decizie luată de Guvern, doar că e mai mult de atât. Vorbim despre o analiză clară. Eu nu am nimic împotrivă să facem reduceri de personal sau să reducem cheltuielile cu salariile, dar ar trebui făcută o analiză pe fiecare UAT în parte și se poate face lucrul acesta, însă nu se dorește.

Dacă vorbim despre o reformă pe bune în administrație, atunci haideți să o facem pe bune. Să vedem care sunt primăriile care au venit cu plus valoare în ultimii 10 ani, de exemplu, în ultimii 5 ani. Să vedem de câți oameni ar avea nevoie Primăria Câmpulung, de exemplu, pentru a implementa toate cele 30 de proiecte pe fonduri europene. Pentru că un municipiu de același rang cu Câmpulung, cu aceeași populație, are două proiecte de implementat. Eu am 30 de proiecte de implementat, nu mai vorbesc de celelalte proiecte, că sunt peste 50 de proiecte de implementat și nu ai cu cine să le faci”, a explicat Elena Lasconi, marți după-amiază la Digi24.

Citește și: Elena Lasconi, avertisment pentru premierul Ilie Bolojan: „Grijă mare cu măsurile de austeritate”

Ea a mai spus că „sunt 55 de angajați care lucrează în aparatul de specialitate al Primăriei Câmpulung. Și eu am nevoie de personal, deci suntem în situația aceasta” și nu poate să disponibilizeze pe nimeni în acest moment.

„Am ieșit pe ieftin, adică dacă am da afară, nu cred că am economisi atât cât am economisi dacă am reduce cu 10% cheltuielile pentru salariile angajaților. Eu vorbesc de 55 de angajați, neluând în considerare poliția locală. De la Poliția Locală nu am o problemă să dau afară, mai ales că există, să zicem, polițiști care nu sunt profesioniști și nu am o problemă să să fac lucrul acesta, dar credeți-mă, nu am cu cine să implementez aceste proiecte. Da, am putea să ajungem și în situația aceea (de a se bloca Primăria Câmpulung - n.r.)”, a continuat primarul din Câmpulung Muscel.

„Ce se întâmplă cu instituțiile, agențiile, comapniile de stat în care oamenii taie frunze la câini?”

Elena Lasconi a reproșat Guvernului că nu a auzit să propună o reformă reală a administrației locale, o analiză diferențiată a primăriilor privind performanța acestora.

„Eu până acum am auzit numai povești din astea care sună populist că tăiem cheltuieli, dăm afară și așa mai departe. Dar aș vrea să știu ce se întâmplă cu alea 200 de agenții, institute și inspectorate în care chiar oamenii taie fruze la câini. Ce se întâmplă cu companiile de stat? Aș vrea să știu. N-am auzit niciodată nicio secundă în perioada asta de o strategie de creștere a veniturilor. Deci, eu nu am auzit așa ceva. Aș vrea să-mi spună și mie cineva dacă noi nu mai cumpărăm hârtie și pixuri la primărie, cu ce ajută deficitul bugetar? Cu cât la sută, cu zero virgulă cât la sută ajută asta la nivel la nivel guvernamental și putem să spunem că uite, am făcut o treabă bună”, a completat ea.

Citește și: Varianta PSD pentru tăierile din administrație: primarii să aleagă între reduceri de posturi sau de cheltuieli

„Dacă noi avem atâta comune care au nevoie de bani, eu am îmi pot asigura cu taxele și ce impozitele funcționarea la primăria municipiului Câmpulung, de ce nu se face o reformă pe bune?”, se mai întreabă edilul din Câmpulung.

Comasarea comunelor cu 5.000 de locuitori, propunerea lui Lasconi

„De ce nu vorbim despre reforma aia în care să fie comune cu 5.000 de locuitori, adică să comasezi comunele? De ce nu vorbim despre asta? De ce nu-i ține plante pe primarii din comunele mici și să fie doar un punct de lucru ca să încaseze taxele și impozitele 3 ani până când mai este mandatul și apoi se fac o reformă pe bună administrație”, a mai declarat Lasconi.

Ea a tras un semnal de alarmă că măsurile Guvernului vor duce la ascensiunea partidelor suveraniste, izolaționiste și „de acolo până la dictatură mai este doar un mic pas”.

Citește și: Ministrul Cseke Attila: „Nu ne permitem să rupem Coaliția, nici măcar pentru reforma administrației locale”. Ce propune UDMR

„Nu discutăm despre reformă. Mie mi se pare că suntem într-un film foarte prost. Adică e o bătaie de joc la adresa primarilor harnici, în primul rând. Noi ce dorim să facem? Noi vrem să să mergem înspre bine, înspre progres ori cu toate măsurile astea nu facem altceva decât să înfuriem populația. Și asta nu ajută, dimpotriva, ajută izolaționiștii. Peste 3 ani o să avem majoritate de izolaționiști în Parlament și de acolo până la o dictatură mai este doar un mic pas, extrem de mic”, a conchis Elena Lasconi.

