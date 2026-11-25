Întrebată despre informațiile potrivit cărora doi dintre cei trimiși în judecată ar fi făcut parte din echipa de campanie a lui Nicușor Dan, Lasconi a spus că a văzut aceste informații în presă și că ar dori să afle dacă actualul președinte a fost audiat în dosar.

„Eu am pus la dispoziția procurorului, în care am mare încredere, de asta m-am și dus și am oferit mai mult decât mi-au cerut. Am pus la dispoziție și telefonul, și mailul, și laptopul, să studieze. (...) Am încredere în justiție și cred că o să aflăm mai multe lucruri decât am aflat până acum, despre toate. (...) Au fost trimiși în judecată. Eu aș fi curioasă, nu știu dacă e adevărat, dar am văzut mai multe articole în presă potrivit cărora Nicușor Dan a spus că doi dintre cei care au fost trimiși în judecată ar fi fost în echipa lui de campanie. Nu știu dacă el a fost audiat. Aș fi curioasă dacă a fost audiat. M-ar interesa și pe mine lucrul ăsta”, a declarat Elena Lasconi.

Fosta candidată a afirmat că este de bună-credință și că nu își reproșează nimic în legătură cu prezentarea imaginilor în campania electorală. Ea a explicat că, în perioada alegerilor prezidențiale, candidații se confruntă cu o presiune foarte mare și că nu se ocupă personal de toate postările și deciziile de comunicare.

„Nu am cum să îmi reproșez, pentru că, cred că și dumneavoastră, ca jurnalist, nu ca și candidat, ați simțit la prezidențiale că este o foarte mare presiune și tensiune”, a spus Lasconi.

Aceasta a adăugat că este mulțumită că și-a păstrat principiile pe parcursul campaniei.

„Am mulțumirea că mi-am păstrat coloana vertebrală până la final, că aș putea să îmi dau nota 10 pentru moralitate, pentru încredere și pentru iubirea pe care o am față de țara asta, pentru că de asta am candidat. (...) A fost pentru prima dată, dacă mă întrebați, în istoria postdecembristă când consider că am fost primul candidat care era din popor, fără schelete, fără susținere, fără servicii și fără alte manevre”, a afirmat fosta candidată.