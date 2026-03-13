Live TV

Legea bugetului a ajuns în Parlament: începe maratonul dezbaterilor. Când va avea loc votul final

Data actualizării: Data publicării:
sedinta in camera deputatilor
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Parlamentarii, obligați să vină fizic la ședințe Deplasările externe ale aleșilor, anulate în săptămâna bugetului

Guvernul a trimis în Parlament legea bugetului de stat. Potrivit calendarului, proiectul intră de săptămâna viitoare în dezbatere parlamentară, în comisiile de specialitate și apoi în plen, votul final urmând să fie dat joi. 

Conducerea Parlamentului a stabilit, într-o ședință a birourilor permanente reunite, de la ora 16:00, calendarul dezbaterilor parlamentare asupra bugetului de stat din acest an. 

De vineri și până luni la ora 13:00, senatorii și deputații au timp să analizeze proiectul și să depună eventuale amendamente. Social-democrații deja au anunțat că au de gând să modifice proiectul, după ce mai multe propuneri ale acestora nu au fost acceptate. 

Luni seară, de la ora 18:00 și până la 22:00, vor avea loc ședințe comune ale comisiilor de specialitate de la Camera Deputaților și de la Senat pentru trimiterea avizelor către comisiile pentru buget, finanțe, bănci. 

De marți și până miercuri la ora 13:00 vor avea loc dezbateri în cadrul comisiilor pentru buget, care trebuie să întocmească raportul final asupra bugetului de stat.

Miercuri, de la ora 16:00, este programată ședința de plen comun în care va fi dezbătut proiectul, iar votul final va fi dat joi. 

Parlamentarii, obligați să vină fizic la ședințe

Totodată, conducerea Parlamentului a stabilit că aleșii vor trebui să participe fizic la ședința comisiilor de buget și finanțe unde va fi dezbătută legea bugetului de stat. Solicitarea a fost formulată de președinții comisiilor de la Senat și Camera Deputaților, care susțin că bugetul prezintă o „complexitate deosebită”, astfel încât dezbaterile trebuie să se desfășoare fără sincope de comunicare.

„Prin prezenta vă adresăm rugămintea ca dezbaterea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2026 și a proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026, care se va desfășura în ședința comună a celor două Comisii pentru buget, să fie realizată exclusiv cu prezență fizică, iar în cazul demnitarilor care sunt în imposibilitatea de a participa fizic, să li se asigure prezența printr-un „înlocuitor”.

Menționăm că acest lucru este necesar întrucât dezbaterile legilor bugetare anuale prezintă o complexitate deosebită, se întind pe durata mai multor zile și implică intervenția demnitarilor în timp real, fără sincope de comunicare”, reiese din solicitarea acestora. 

Deplasările externe ale aleșilor, anulate în săptămâna bugetului

Senatorii și deputații nu vor mai pleca în deplasări externe săptămâna viitoare. Conducerea Parlamentului a decis anularea tuturor vizitelor pentru a se asigura că aleșii sunt prezenți la dezbaterile și votul final asupra bugetului de stat.

Citește și: Conducerea Parlamentului a anulat deplasările externe ale aleșilor săptămâna viitoare: prezență obligatorie la dezbaterea bugetului

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
1
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi...
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
3
Cele trei condiții puse de Iran pentru încheierea războiului cu SUA-Israel. Ce vrea...
sorin grindeanu parlament
4
Grindeanu, despre vuvuzelele AUR: Pot reduce indemnizația, astfel de comportamente nu...
teren desertificat din oltenia
5
Motivele pentru care România nu a fost interesată să împădurească gratuit, cu bani de la...
"Cea mai frumoasă fată din lume" a primit inelul, la 20 de ani de la fotografia care a uimit o lume întreagă
Digi Sport
"Cea mai frumoasă fată din lume" a primit inelul, la 20 de ani de la fotografia care a uimit o lume întreagă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
diana buzoianu cu sacou rosu si laptop in fata
Programul Rabla 2026 depinde de bugetul AFM. Ministrul Mediului: „Prioritare sunt proiectele începute prin PNRR”
UCURESTI - BPN PNL - 1 IUL 2024
Un lider PNL acuză PSD de „înțelegeri pe sub masă” cu AUR pentru a modifica legea bugetului; „Au pus la cale o conspirație”
ilie bolojan inquam george calin
Ilie Bolojan dă ultimatum constructorilor liniei feroviare Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor: „Nu mai pot invoca niciun tertip”
scandal caciu
Adrian Câciu, reclamat la CNCD după ce i-a spus unui deputat UDMR că nu știe ce înseamnă să fii român. USR: „Să nu tolerăm xenofobia”
pupitru psd
Cum vrea PSD să scape de Ilie Bolojan din fruntea Guvernului: cele trei scenarii ale social-democraților
Recomandările redacţiei
profimedia-1082312885
Ne ia Ucraina gazul din Neptun Deep? Fost ministru: Avem capacități...
paciet in pat de spital
Infecții nosocomiale la Spitalul Județean din Piatra Neamț: patru...
foraj offshore platforma petroliera neptun deep
Ilie Bolojan, despre posibilitatea ca România să depoziteze gaze...
putin
Donald Trump recunoaște că Vladimir Putin „poate ajută puțin” Iranul
Ultimele știri
Concedieri masive la cel mai mare producător de îngrășăminte chimice din România: 2.500 de angajați vor fi trimiși în șomaj
Toţi cei şase membri ai avionului cisternă care s-a prăbuşit în Irak au murit (Pentagon)
Slatina interzice jocurile de noroc, cu excepția Loteriei Române. Aproximativ 90 de săli și agenții vor fi închise în următorul an
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii sunt favorizate de astre între 16 și 22 martie. E săptămâna banilor pentru acești nativi
Cancan
ADIO, PENSII! Banii nu mai ajung - Bolojan a făcut anunțul apocaliptic
Fanatik.ro
Cum îl ajută Simona Halep pe tatăl său, în afaceri. Imaginile care au cucerit pe toată lumea
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Orașul mare din România unde se construiește un stadion modern: peste 20 de milioane de euro. Echipa de...
Adevărul
Balerina Tetiana, lunetistă de elită pe frontul din Ucraina: „Fiecare mișcare necesită precizie, la fel ca la...
Playtech
Când intră pensiile pe card în aprilie 2026. Vin mai devreme banii de Paște sau se păstrează data obișnuită
Digi FM
Ce se întâmplă cu concertele Holograf de zilele viitoare, după moartea lui Mugurel Vrabete. Trupul lui va fi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Inclus de Mircea Lucescu pe lista pentru meciul cu Turcia, a apărut cu un drapel uriaș al Ungariei în mână
Pro FM
Piesa României la Eurovision 2026, catalogată "periculoasă" și "iresponsabilă". De unde a pornit scandalul
Film Now
Andrea Bocelli, după declarațiile controversate ale lui Timothée Chalamet: „Sper să-și schimbe perspectiva...
Adevarul
Chipul unui grec condamnat la 8 ani de pușcărie apare într-un mozaic de la Mitropolia din Iași, alături de...
Newsweek
Consiliul Fiscal, mesaj dur: Pensia anticipată, eliminată. Vârsta de pensionare crescută. Când se va întâmpla?
Digi FM
Demi Moore, parcă din ce în ce mai slabă. Actrița a stârnit reacții: "Doamne, este tot Hollywoodul pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
E mai sănătos să bei apă rece sau apă caldă? Iată ce spune un specialist
Digi Animal World
A adoptat un motan și a crezut că i-a salvat viața. După trei ani a aflat că riscă 300.000€ amendă și...
Film Now
Nicole Kidman, dezgustată să-l sărute pe Alexander Skarsgård pe platourile „Big Little Lies”. Gestul făcut de...
UTV
Liviu Vârciu reacționează după ce Lucian Mitrea a povestit că l-a găsit în pat cu Andreea Bănică