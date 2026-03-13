Legea bugetului a ajuns în Parlament: începe maratonul dezbaterilor. Când va avea loc votul final

Guvernul a trimis în Parlament legea bugetului de stat. Potrivit calendarului, proiectul intră de săptămâna viitoare în dezbatere parlamentară, în comisiile de specialitate și apoi în plen, votul final urmând să fie dat joi.

Conducerea Parlamentului a stabilit, într-o ședință a birourilor permanente reunite, de la ora 16:00, calendarul dezbaterilor parlamentare asupra bugetului de stat din acest an.

De vineri și până luni la ora 13:00, senatorii și deputații au timp să analizeze proiectul și să depună eventuale amendamente. Social-democrații deja au anunțat că au de gând să modifice proiectul, după ce mai multe propuneri ale acestora nu au fost acceptate.

Luni seară, de la ora 18:00 și până la 22:00, vor avea loc ședințe comune ale comisiilor de specialitate de la Camera Deputaților și de la Senat pentru trimiterea avizelor către comisiile pentru buget, finanțe, bănci.

De marți și până miercuri la ora 13:00 vor avea loc dezbateri în cadrul comisiilor pentru buget, care trebuie să întocmească raportul final asupra bugetului de stat.

Miercuri, de la ora 16:00, este programată ședința de plen comun în care va fi dezbătut proiectul, iar votul final va fi dat joi.

Parlamentarii, obligați să vină fizic la ședințe

Totodată, conducerea Parlamentului a stabilit că aleșii vor trebui să participe fizic la ședința comisiilor de buget și finanțe unde va fi dezbătută legea bugetului de stat. Solicitarea a fost formulată de președinții comisiilor de la Senat și Camera Deputaților, care susțin că bugetul prezintă o „complexitate deosebită”, astfel încât dezbaterile trebuie să se desfășoare fără sincope de comunicare.

„Prin prezenta vă adresăm rugămintea ca dezbaterea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2026 și a proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026, care se va desfășura în ședința comună a celor două Comisii pentru buget, să fie realizată exclusiv cu prezență fizică, iar în cazul demnitarilor care sunt în imposibilitatea de a participa fizic, să li se asigure prezența printr-un „înlocuitor”.

Menționăm că acest lucru este necesar întrucât dezbaterile legilor bugetare anuale prezintă o complexitate deosebită, se întind pe durata mai multor zile și implică intervenția demnitarilor în timp real, fără sincope de comunicare”, reiese din solicitarea acestora.

Deplasările externe ale aleșilor, anulate în săptămâna bugetului

Senatorii și deputații nu vor mai pleca în deplasări externe săptămâna viitoare. Conducerea Parlamentului a decis anularea tuturor vizitelor pentru a se asigura că aleșii sunt prezenți la dezbaterile și votul final asupra bugetului de stat.

Editor : A.G.