Legea bugetului pe 2026 intră în dezbaterea comisiilor de specialitate din Parlament. Programul ședințelor și votul final

Grindeanu: „Vom depune amendamente”

Proiectul de buget pe anul 2026 ajunge luni în comisiile parlamentare de specialitate pentru dezbatere şi avizare. Deputaţii şi senatorii mai pot depune amendamente la proiectul de buget pe 2026 până luni, la ora 13:00, joi urmînd să aibă loc votul final.

Potrivit calendarului aprobat de conducerea Parlamentului, s-au putut depune amendamente la buget începând de vineri seara, termenul final fiind luni, ora 13:00.

Tot luni, între orele 13:00 şi 17:00, au loc centralizarea şi gruparea amendamentelor la comisii pe ordonatorii principali de credite, potrivit Agerpres.

Ulterior, de la ora 18:00 până la ora 22:00, vor avea loc şedinţe comune ale comisiilor de specialitate pentru examinarea, avizarea şi depunerea avizelor la Comisiile de buget, potrivit calendarului aprobat de conducerea Parlamentului.

Marţi, de la ora 9:00 până la ora 10:30, vor fi dezbateri generale în cadrul Comisiilor de buget.

Începând de marţi, ora 11:00, până miercuri la ora 13:00, vor fi dezbateri în Comisiile de buget cu ordonatorii principali de credite şi se vor elabora rapoartele pe proiectul de buget şi pe cel al asigurărilor sociale.

Şedinţele Comisiilor pentru buget ale Parlamentului în care se va discuta proiectul de buget şi proiectul asigurărilor sociale pentru anul 2026 vor avea loc exclusiv cu prezenţă fizică.

Şedinţa de plen comun pentru dezbaterea celor două proiecte începe miercuri de la ora 16:00 şi continuă joi, când va fi şi votul final.

Guvernul a adoptat joia trecută proiectul de buget pe anul 2026.

Premierul Ilie Bolojan spunea că bugetul pentru acest an este construit într-un context economic dificil şi trebuie să răspundă simultan mai multor provocări.

Guvernul trebuie să reducă deficitul bugetar, să menţină un nivel ridicat al investiţiilor, să gestioneze costul ridicat al dobânzilor, să eficientizeze administraţia publică şi, în acelaşi timp, să pună economia pe baze mai sănătoase, afirma, săptămâna trecută, premierul.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat, duminică, într-o scrisoare deschisă adresată premierului Ilie Bolojan, că social-democraţii vor depune amendamente la legea bugetului de stat pe 2026.

„Vom depune amendamente în Parlament pentru a asigura finanţarea integrală a Pachetului de Solidaritate, adică a sprijinului pentru 3,5 milioane de familii - pensionari cu venituri mici, copii cu dizabilităţi, mame sau veterani, care suferă cel mai mult în urma măsurilor de austeritate din ultimul an. Am ales această variantă democratică pentru a depăşi blocajul pe care l-aţi creat la nivelul coaliţiei prin neacceptarea solicitărilor rezonabile ale PSD şi invităm toate forţele politice din Parlament să susţină acest demers”, a transmis Grindeanu.

Şi AUR a anunţat că, în bugetul de stat care se va aproba, va repară „o mare greşeală” a Guvernului Bolojan. Statul român va suporta plata contribuţiei la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru mame. Prin acest demers, AUR urmăreşte să corecteze una dintre cele mai revoltătoare măsuri fiscale adoptate în ultimele luni de actuala coaliţie de guvernare, au arătat reprezentanţii AUR.

